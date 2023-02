dm: Überraschender Testsieger – ausgerechnet bei diesem Produkt

Woran denkst du, wenn du an dm denkst? Vermutlich an Kremes, Shampoo, Make-Up und Co.

Doch bei diesem Test geht es nicht um Pflegeprodukte. Und dabei räumt dm richtig ab.

dm belegt 1. Platz für Schokolade

Die Drogerie ist eigentlich mehr bekannt für ihre Pflege- und Hygiene-Produkte als für Lebensmittel. Doch ausgerechnet bei denen kann der Konzern jetzt punkten. Stiftung Warentest hat zuletzt die besten Vollmilchschokoladen in gängigen Supermärkten, Discountern und Drogerien gekürt und dabei hat es eine Marke von dm auf den ersten Platz geschafft. Bei diesen Produkten hatte der Discounter zuletzt allerdings versagt.

Das überrascht sehr, da es sich dabei nicht um ein bekanntes Markenprodukt handelt. Weder Lindt, Milka noch Ritter Sport sind Testsieger, sondern „Die gute Schokolade“ von Plant for the Planet. Mit einer Bestbewertung von 1,9 (sehr gut) hängt die Fairtrade-Schokolade die Konkurrenz ab.

Schokolade: Zwischen Ausbeutung und Schadstoffen

Der bayrische Produzent wirbt nicht nur mit einem Fairtrade-Siegel, sondern auch mit einem – verglichen mit den Markenprodukten – annehmbaren Preis. Die 100-Gramm-Tafel kostet aktuell im Webshop der Drogerie 1,45 Euro. Zum Vergleich: Im Rewe-Shop kostet die gleiche Menge Ritter Sport zwischen einem und zwei Euro – je nach Sorte.

Für Geschmack, Fairtrade-Siegel und Umweltaspekte gab es Punkte von Stiftung Warentest. Denn der Hersteller setzt sich auch für die Bepflanzung in Mexiko ein. Zudem sind in der Schokolade keine Schadstoffe, Keime oder Bakterien versteckt – nicht wie in anderen teuren Markenprodukten. In denen finden sich immer wieder Rückstände von Mineralöl.

Diese Belastungen sind allerdings meist unbedenklich, selbst bei den Sorten, die nur noch mit „ausreichend“ bewertet werden. Als Manko zählt die Stiftung allerdings immer wieder die Arbeitsbedingungen bei der Ernte auf. Die schmeckst du bei der Schokolade zwar nicht heraus, doch solltest du dir vor allem bei billigem Süßkram bewusst sein, wieso dieser so günstig ist. Denn das liegt häufig an niedrigen Löhnen für die Arbeiter.