dm: Neuerung in Österreich – können auch deutsche Kunden profitieren?

Immer mehr Unternehmen folgen dem seit Jahren aufkommenden Nachhaltigkeitstrend. Viele, weil sie es müssen, andere, um nicht hinter der Konkurrenz herzuhängen. So geht auch dm in Österreich einen entscheidenden Schritt in Richtung CO2-Neutralität.

In Wien will die österreichische Niederlassung die städtischen Filialen nun emissionsfrei beliefern – mit E-Lkw. Kunden hätten dann ein besseres Gefühl beim Einkauf, wird doch auch ihr CO2-Fußabdruck damit kleiner. Doch was ist eigentlich mit der dm-Kundschaft in Deutschland? Wie sieht es hier beim Thema Nachhaltigkeit aus?

dm setzt auf nachhaltige Lieferketten

Größere Distanzen auf der Schiene zurücklegen, mittlere Wege mit alternativen Treibstoffen und kürzere per E-Lkw – so das Konzept. Damit verspricht sich Geschäftsführer der Logistik, Stefan Heiglauer, ab 2025 eine Einsparung von gut 1.400 Tonnen CO2. So werden nun die ersten drei E-Lkw für die Belieferung der 100 dm-Märkte in Wien in Betrieb genommen. Zudem setzt das Unternehmen in Österreich auf HVO-Kraftstoff, der auf Pflanzenöl und Speisefetten basiert.

Doch wie sieht es derweil in Deutschland aus? Können auch hier Kunden von einer nachhaltigeren Lieferung profitieren? Die Antwort lautet: teilweise, ja. „In der Tat ist dm in Deutschland schon seit längerem mit verschiedenen Projekten in innovativen Logistikkonzepten engagiert“, reagiert ein Pressesprecher auf unsere Anfrage.

dm bietet auch Deutschland nachhaltige Lieferung

Vor allem in NRW und auch im Ruhrgebiet werden Märkte bereits mit E-Trucks beliefert. So sind in Bonn und in Bochum seit Ende letzten Jahres drei weitere E-Lkw unterwegs und bringen die Ware emissionsfrei zum Verkaufsort. In Bonn ist das Projekt schon im April 2023 gestartet. Dort setzt das Unternehmen auch die Express-Lieferung mit Lastenrädern und E-Fahrzeugen um – und das seit Juni 2023. In Nürnberg setzt man dagegen auf Wasserstoff-Lkw. Hier werden seit März 2023 17 Märkte nachhaltig beliefert.

Und ganz neu – erst seit wenigen Wochen – setzt dm sogar teilautomatisierte Lkw in Deutschland ein. Allerdings nur auf einer mit 70 Kilometern vergleichsweise kurzen Teststrecke zwischen zwei Verteilzentren in Baden-Württemberg und Hessen.