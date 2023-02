dm: Schock für Kunden! Filiale schmeißt Haustier-Sortiment raus – bald auch in ganz Deutschland?

Paukenschlag bei dm! Über 34 Millionen Haustiere sind in Deutschland zuhause, klar, dass das für diverse Märkte und Discounter ein Riesenmarkt ist. Umso erstaunlicher, als Kunden aus Frankfurt a. M. in „ihrer“ dm-Filiale Haustierbedarf kaufen wollten – und das gesamte Warensortiment der Abteilung nicht mehr vorhanden ist!

Auf Facebook machen etliche Kunden ihrem Ärger über dm Luft, sind doch Tierfutter und andere Bedarfsmittel elementar für das Halten von Haustieren. So schreibt ein Mann: „Absolutes No-Go! Was soll denn das? Ja, die Filiale ist klein, aber zumindest eine kleine Auswahl an Not- und Grundausstattung sollte doch möglich sein!“

dm-Kunden schockiert! Filiale schmeißt Haustier-Sortiment raus

Eine andere Kundin pflichtet bei: „Gerade hier im Frankfurter Nordend, wo es viele ältere Menschen gibt, die nur bedingt bis gar nicht mobil sind und deren Haustiere oft das Einzige sind, was sie noch haben, können einfach keine kilometerweiten Strecken zurücklegen, um Tiernahrung zu kaufen und diese dann nach Hause zu schleppen!“

Ein dritter Kunde ergänzt sarkastisch: „Und stattdessen das hundertste Putzmittel, das tausendste Baby-Gläschen und noch eine weitere laktosefreie Bio-Milch…“ RUMMS! Ist diese Frankfurter Filiale von dm nur ein Einzelfall? Oder wird über kurz oder lang der Haustiermittel-Bedarf geschrumpft oder gar aussortiert?

dm will Haustiermittel NICHT schrumpfen

Diese Redaktion hat bei dm nachgehakt – und kann Haustierbesitzer beruhigen, dm plane NICHT, entsprechende Waren einzustampfen. Eine Sprecherin: „Für uns bei dm hat es Priorität, unseren Kunden eine große Sortimentsvielfalt bei höchster Qualität anbieten zu können. Dabei orientieren wir uns an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden.“

Und weiter: „Vereinzelt kann es daher sein, dass mit der Zeit das Sortimentsangebot neu aufgestellt wird, wie hier im Oeder Weg in Frankfurt. Der dm-Markt im Grüneburgweg 58-62 ist etwa neun Minuten fußläufig entfernt und führt weiterhin eine gut sortierte Auswahl an Tierbedarf. Zudem gibt es die Möglichkeit, Tierbedarfsprodukte online oder über die App zu bestellen. Kunden können sich dabei die Produkte nach Hause liefern lassen.“