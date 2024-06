dm sorgt für Paukenschlag – Kunden reiben sich verwundert die Augen

Paukenschlag bei dm! Die Drogeriekette gehört zu den beliebtesten Einzelhandelsgeschäften in Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Jetzt geht dm aber einen neuen Weg, den sich doch insgeheim der eine oder andere Kunde sehnlichst gewünscht hat: dm baut seine Express-Lieferung aus!

Mit Bonn in NRW ist jetzt die achte deutsche Stadt dm-expressfähig. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (25. Juni) mit. Kunden können so bequem einkaufen und sich den Warenkorb liefern lassen. dm wirbt damit, dass das „umweltschonend“ passieren würde – man setze auf E-Fahrzeuge und Lastenräder, die ideal für den City-Verkehr seien.

dm sorgt für Paukenschlag

Wer in Bonn lebt und bis 18 Uhr über den dm-Onlineshop oder die App bestellt, erhält die Produkte am folgenden Werktag, bisweilen sogar noch am gleichen Tag! Geht eine Bestellung dagegen nach 18 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen ein, erfolgt die Auslieferung nach Wahl am nächsten oder eben am übernächsten Werktag.

Dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer: „Der Erfolg unserer Express-Lieferung in bislang sieben großen deutschen Städten zeigt, dass wir damit ein Bedürfnis unserer Kunden treffen, bequem und manchmal kurzfristig von zu Hause aus einzukaufen. Nun wollen wir auch den Menschen in Bonn unsere bestmögliche Service-Leistung erbringen“.

Kunden reiben sich verwundert die Augen

Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn ist, wie Bayer sagte, die achte deutsche Großstadt, in der dm eine Express-Lieferung anbietet. Die übrigen Städte sind Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Karlsruhe, Köln, München und Stuttgart.

Nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern auch bei den Drogerieketten macht sich die Zunahme des Online-Handels bemerkbar. Kunden können sich ihre Lieblingsprodukte im Internet anschauen und per Mausklick bequem nach Hause liefern lassen. Alternativ können Kosmetika, Reinigungsmittel und Co. online bestellt und wenige Stunden später in der Filiale abgeholt und jetzt also auch ausgeliefert werden.