dm-Kunden finden farbige Boxen in Filialen – sie machen direkt wieder kehrt

Ein Einkaufsbummel bei dm nimmt eine unerwartete Wendung! Doch eins nach dem anderen. Hier gibt’s die ganze Geschichte.

Mitten im alltäglichen Einkaufstrubel, zwischen Shampoo und Zahnpasta, ist den dm-Kunden in ausgewählten Filialen etwas Außergewöhnliches aufgefallen – bunte, geheimnisvolle Boxen! Ein lebendiges Farbenspiel inmitten des Drogeriealltags. Schnell füllte sich die Nachricht über diese Entdeckung mit Spannung und Neugier.

dm-Kunden finden farbige Boxen in Filialen

Was steckt hinter diesen mysteriösen Boxen? Der Überraschungseffekt lässt nicht lange auf sich warten, denn bei dm hat sich eine wunderbare Idee entwickelt. Du darfst nicht nur shoppen, sondern auch helfen, wie unter anderem „Aussiedlerbote“ berichtet.

Ein bahnbrechendes Pilotprojekt hat die Drogeriekette in 92 Filialen und 28 Kindergärten gestartet. Hier kannst du deine nicht mehr benötigte Kleidung in die farbenfrohen Boxen werfen. Diese innovative Aktion verwandelt dm in viel mehr als nur eine Einkaufsstätte.

Bettwäsche, Handtücher, und sogar Textilien aus den dm-Marken ALANA, PUSBLU, und Fascino sind willkommen. Die Klamotten, die du schon lange nicht mehr trägst oder die einen kleinen Fehler haben, finden hier eine neue Bestimmung. Du hilfst, Ressourcen effizient zu nutzen, und vermeidest, dass Kleidung im Hausmüll landet.

Aktion für den guten Zweck

Die Regeln sind einfach: Keine Schuhe oder Accessoires, bitte. Aber der Rest? Rein in die Boxen! Du kannst auf der dm-Website herausfinden, ob deine Filiale an diesem einjährigen Pilotprojekt teilnimmt. Und wenn nicht, vielleicht dein lokaler Kindergarten?

Die gesammelten Textilien werden sortiert und aufbereitet. dm erforscht, wie diese Ressourcen sinnvoll und nachhaltig genutzt werden können. Von Wiederverwertung bis zur Spende – alle Optionen sind auf dem Tisch. Eine Chance, Gutes zu tun und gleichzeitig für einen fröhlichen Einkaufstag zu sorgen.

Zusätzlich unterstützt dm die Brockensammlung Bethe in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen (NRW). Hier finden Menschen mit besonderen Herausforderungen eine sinnvolle Beschäftigung. So wird aus der alltäglichen Shoppingtour ein echtes Abenteuer der Nächstenliebe.