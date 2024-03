Dm: Paukenschlag! Drogerie testet neues Konzept – es wäre eine Revolution für Kunden

Paukenschlag bei dm! Die Drogeriekette gehört zu den beliebtesten Ketten in Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden an. Blöd für diese allerdings, wenn man Linsen, Kaffee oder auch Nudeln in einer ganz bestimmten Menge braucht. Denn oft sind Lebensmittel bei dm nur in großen Packungen wie ein Kilo oder 500 Gramm erhältlich.

Da will dm Abhilfe leisten – und das gleich mit einer kleinen Revolution für Kunden. Für diejenigen nämlich, die etwas mehr oder weniger brauchen, sind bald Abfüllstationen verfügbar. An denen können sich Kunden bei dm dann die gewünschte Menge an Lebensmitteln selbst abfüllen.

Dm: Paukenschlag! Drogerie testet neues Konzept

Dm will damit den Verpackungsmüll reduzieren, vor allem aber auch gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Wer dann Hülsenfrüchte, Nüsse oder Kaffee abfüllen will, kann dafür sein eigenes mitgebrachtes Behältnis nutzen. Es sei aber auch möglich, für 2,75 Euro einen Pfandbehälter zu nutzen, der direkt an der Abfüllstation steht.

Kunden können dann auswählen, was sie abfüllen: Neben Kaffee, Mandeln, Haferflocken, Basmati-Reis und Linsen, können auch Beerenmüsli, Dinkel-Spaghetti und Schoko-Crunch mitgenommen werden.

Abfüllstationen nicht überall verfügbar

Dm selbst erklärt: „Bei dem Angebot handelt es sich um ein Pilotprojekt von ‚dm Bio‘, mit dem wir ein Unverpackt-System erproben“. Die Lebensmittelpreise entsprechen denen der regulären Ware, es gibt also keinen Aufpreis für Kunden.

Dennoch gibt es einen Haken an der Sache: Die Abfüllstationen sind nämlich längst nicht in allen Märkten und Filialen verfügbar. Aktuell können sich „nur“ Kunden in Bad Homburg, Bielefeld, Fulda, Hannover, Hattingen, Kassel, Lollar, Münster, Paderborn, Plettenberg, Recklinghausen, Schwerte und Soest über die Neuerung in ihrer Filiale freuen.