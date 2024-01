dm in NRW: Neue Kassen sorgen für gemischte Reaktionen – Angebot hat einen dicken Haken

Es gibt sie bei Rewe, Edeka und nun auch bei dm in NRW: Selbstbedienungskassen. Damit sollen Warteschlangen an Kassen und damit auch die Zeit, in der man ansteht, verkürzt werden. Während die einen von der neuen Möglichkeit total begeistert sind, finden andere Kunden diese neue Möglichkeit weniger gut.

dm-Filiale in NRW: Kunden mit gemischten Meinungen

Die dm-Filiale in Werl in NRW hat seit Oktober letzten Jahres zwei SB-Kassen am Ausgang installiert. Damit sollte vor allem das Personal entlastet werden. Gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal „Soester Anzeiger“ erklärt die Filialleiterin Sevim Kefali: „Bei uns werden sie doch ganz gut angenommen und von unseren Kunden verwendet.“

Auch interessant: dm-Mitarbeiterin gibt zu: Wenn Kunden DAS an der Kasse machen, greift sie sofort ein

Doch sehen die Kunden das genauso? Gegenüber dem Nachrichtenportal zeigten sich gemischte Reaktionen. „Es geht schneller, und ich zahle das meiste heute sowieso mit der Karte“, erzählte eine Kundin begeistert, die SB-Kassen den herkömmlichen mittlerweile sogar vorziehe. Doch nicht alle teilen ihre Meinung. Eine andere dm-Kundin berichtete, dass ihr der persönliche Kontakt während des Einkauferlebnisses wichtig sei. Bei den anonymen SB-Kassen würde dieser fehlen.

Einen weiteren Haken hat die Sache

Neben der Anonymität kritisieren einige Kunden noch einen ganz anderen Aspekt: die Bezahlmöglichkeiten. Denn die neuen Kassen nehmen nur Karte als Zahlungsmittel. Viele Kunden greifen in Deutschland dennoch lieber zum Bargeld, weshalb sie die Wartezeit an den herkömmlichen Kassen bevorzugen. Dennoch: Die Zahl an SB-Kassen wächst und wächst. In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 4 .000 Geschäfte mit insgesamt 16. 000 SB-Kassen, wie eine 2023 veröffentlichten Analyse des Handelsforschungsinstituts EHI zeigte.

Das könnte dich auch interessieren:

Für die Beschäftigten der dm-Filiale aus Werl sind die Selbstbedienungskassen jedenfalls ein voller Erfolg. Damit würden die Kassenschlangen an hochfrequentierten Tagen wie Samstagen kürzer werden, was das Personal enorm entlastet. Das sind ähnliche Erfahrungen, die auch Mitarbeiter von Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. berichteten.