dm-Mitarbeiterin gibt zu: Wenn Kunden DAS an der Kasse machen, greift sie sofort ein

Im Drogeriemarkt dm herrscht zwar nicht immer so ein reger Kunden-Andrang wie bei machen Discountern zur Angebotszeit, doch auch die Kassierer bei dm stehen häufig unter Druck.

Ein besonders nerviges Verhalten von Kunden macht es da nicht einfacher, wie eine dm-Mitarbeiterin jetzt enthüllt. Im Rahmen der RTL-Sendung „Stern TV Inside Drogeriemarkt“ erklärt sie, welchen Fehler Kunden an der Kasse immer wieder machen – und warum sie sofort eingreifen muss.

dm-Kassiererin offenbart nervige Kunden-Eigenheit

In dem RTL-Spezial „Stern TV Inside Drogeriemarkt“ konnten selbst Stammkunden von dm und Rossmann am Donnerstagabend (18. Januar) noch einiges lernen. Moderator Stefan Uhl bekommt von Miriam Hartmann, Filialleiterin einer dm-Filiale in Würzburg, eine exklusive Führung durch den Laden. Neben den Abläufen in dem Drogerieshop erklärt Hartmann dem Moderator auch einige Interna.

So fallen viele Kunden besonders an der Kasse durch eine nervige Angewohnheit auf. Wurzel allen Übels ist der sogenannte „Kassentrennstab“, der auch in Supermärkten auf dem Band liegt. Bestenfalls nutzen Kunden den oft grauen oder schwarzen Gegenstand dazu, ihren eigenen Einkauf von dem des Vorgänger oder Nachfolgers in der Schlange abzutrennen.

Doch auch für Kassierer hat der Kassentrennstab eine wichtige Funktion – er sorgt dafür, dass die Artikel auf dem Band nicht unkontrolliert über den Kassenscanner rutscht.

dm: „Wir sind dann unfreundlich“

Dafür legen die Kassierer selbst einen Trennstab an das Ende des Kassenbandes, sodass dieser kurz vor dem Scanner liegt und die Lichtschranke blockiert. Diese wiederum ist dafür zuständig, dass sich das Kassenband bewegt – was es aber ja nicht soll, wenn ein Kassierer gerade mitten in einem Vorgang ist.

Leider wollen „Kunden dann nett sein und die Kasse aufräumen“, wie dm-Filialleiterin Hartmann vor der RTL-Kamera erklärt, nehmen den Trennstab weg und machen die Lichtschranke wieder frei. „Wir sind dann so unfreundlich und nehmen den dann wieder zurück“, so die dm-Insiderin deutlich.

