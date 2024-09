dm kündigt neuen Service an – doch es gibt einen Haken

Gerade erst schockte uns die Drogeriemarkt-Kette dm mit der Löschung der Kunden-Konten. Mehr dazu erfährst du hier. Und nun kündigt das Unternehmen einen besonderen neuen Service an, den es so noch nie gab.

Kunden könnten davon absolut profitieren. Doch es gibt auch einen großen Haken bei der Sache.

dm kündigt Neuerung an – doch es gibt ein Problem

Die Drogeriemarkt-Kette dm gehört zu den beliebtesten Einkaufsläden überhaupt. Egal ob Beauty, Baby-Pflegeprodukte oder auch vegane Leckereien – hier wird man in allen Lebenslagen fündig. Und damit die Beliebtheit der Kette auf einem hohen Niveau bleibt, lassen sich die Verantwortlichen immer mal wieder etwas Neues einfallen. Im Zuge der Umwandlung der Kundenkonten, können Nutzer nun auch persönliche Interessen angeben, um individuelle Angebote zu erhalten. Das klingt schon mal ganz praktisch.

Aber das ist noch längst nicht alles. Denn jetzt läutet dm die Zukunft ein. Das Unternehmen plant, demnächst einen Chatbot einzuführen, wie „t-online“ berichtet. Dieser soll mithilfe Künstlicher Intelligenz Kunden eine umfangreiche Beratung bieten. Bei Fragen rund um die Produkte und Services von dm soll der Chatbot nach und nach immer mehr Antworten liefern können. Klingt auf jeden Fall spannend. Doch es gibt einen Haken bei der Sache.

Unternehmen hält sich bedeckt

Denn zum einen kennt sich der Chatbot erstmal nur im Beauty-Bereich aus und zum anderen ist bisher immer noch unklar, wann der neue Service starten soll.

Zumindest soll der Bot lernfähig sein, denn nach Beauty sollen viele weitere Produktbereiche folgen und auch Anfragen per Sprachnachricht könnten in Zukunft möglich sein. Wann genau, bleibt aber bisher offen.

