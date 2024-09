Klappt bei Lidl, dm und Rossmann: So kaufst du für 0 Euro ein!

Einkaufen gehen und dabei nichts bezahlen? Klingt doch zu schön, um wahr zu sein – oder illegal, nach Diebstahl. Gerade in teuren Zeiten wie diesen freuen sich viele Verbraucher, wenn sie sparen können. Nicht wenige klappern daher bei ihrem Wocheneinkauf sämtliche Supermärkte ab, um den günstigsten Preis von allen Produkten zu ergattern. Neben den wöchentlichen Angeboten gibt es noch eine weitere Option, mit der man sparen kann: die Apps der jeweiligen Händler.

Mit den Apps ausgestattet, ist es bei Lidl, dm und Rossmann möglich, bares Geld zu sparen. Neben besonderen Rabatt-Aktion gibt es auch immer wieder gratis Produkte für die Nutzer der Apps.

Lidl, dm und Rossmann: Gratis einkaufen gehen?

Der unter dem Usernamen „Der Filialleiter“ bekannte Lidl-Filialleiter veröffentlicht regelmäßig Videos, in denen er Einblicke, Tipps und Tricks rund um das Einkaufen beim Discounter gibt. In einem dieser Videos stellte er kürzlich den sogenannten „0€-Kassenbon“ vor. Was verbirgt sich dahinter? „Mit der Lidl-Plus-App gibt es in dieser Woche jeden Tag ein Produkt gratis“, verrät er. In seinem Beispiel sind es gleich drei Produkte aus der Backstation, die die Kunden mit der Lidl-Plus-App gratis erhalten.

+++ Lidl und Kaufland drehen an der Preisschraube – Kunden können es kaum fassen +++

In der Lidl-Plus-App gibt es immer wieder neue Gratis-Coupons, teilweise mit bis zu drei Artikeln. Legt man diese drei Artikel auf das Kassenband und zieht den Lidl-Plus-Rabatt ab, steht am Ende 0 Euro auf dem Kassenbon, wie auch der Filialleiter in seinem Video zeigt. In den Kommentaren loben viele diese Aktion und berichten, dass sie durch die App bereits viel Geld gespart haben. Ähnliche Aktionen gibt es auch bei dm und Rossmann.

Gratis-Geschenk bei dm und Rossmann

Im Netz kursieren bereits zahlreiche Videos von begeisterten Kunden, die die dm-Aktion feiern. Denn mit der dm-App erhalten Kunden vom 02. bis 30.09.2024 einmal täglich nach jedem Einkauf einen Coupon für ein Gratisprodukt. Dafür müssen sie lediglich mit der App ausgestattet bei dm online oder im Markt einkaufen. „Nach Deinem Einkauf bzw. nach Versand oder Abholung Deiner Bestellung per Express-Abholung, erhältst Du einmal täglich Deinen Geschenk-Coupon in Deiner dm-App und kannst dann bei Deinem nächsten Einkauf im dm-Markt Dein Gratis-Produkt mitnehmen“, erklärt der Drogeriemarkt die Aktion.

Vom Spülschwamm über Waschmittel bis hin zum Brotaufstrich kann das Gratisprodukt alles sein. Im Internet berichten viele Kunden, dass sie seit der Aktion fast täglich bei dm einkaufen, um sich ein Gratisprodukt abzuholen. Die dm-Aktion läuft noch bis zum 30. September 2024. Auch beim Konkurrenten Rossmann läuft eine solche Aktion, ebenfalls bis zum 30. September.

Solche Aktionen stoßen bei den Kunden von Lidl, dm und Rossmann aber auch regelmäßig auf Kritik. Dass Kunden mit der App bevorzugt behandelt werden, sehen viele nicht gerne. Ob sich der Kunde die App herunterlädt oder nicht, bleibt ihm letztlich selbst überlassen. Dennoch kann man damit beim Einkaufen bares Geld sparen!