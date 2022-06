DHL: Keine Zustellung zu Packstationen mehr? Das steckt dahinter

Liefert DHL etwa keine Pakete mehr an Packstationen aus?

Dieses Gefühl hatten zuletzt mehrere Kunden, die ihre Erfahrungen auf der Facebook-Seite des Paketdienstes teilten. Demnach seien sie registrierte Kunden bei DHL und hätten seit geraumer Zeit bereits eine Paketumleitung zu ganz bestimmten Packstationen in ihrem Kundenkonto vermerkt. Dies habe lange Zeit zuverlässig funktioniert. Doch seit Kurzem werden ihre Pakete stets zu einer Filiale gebracht.

DHL: Wirbel um Packstationen

Die Zustellungen zu Filialen können für die Kunden verschiedene Probleme mit sich bringen. Solche Filialen können zum einen für den Kunden vergleichsweise weit entfernt sein. Zum anderen kann es sein, dass die Öffnungszeiten der Filialen mit den Arbeitszeiten der Kunden kollidieren, so dass die Kunden ihre Pakete dort nicht abholen können. Eine Packstation hingegen lässt sich rund um die Uhr bedienen.

„In meinem Kundenkonto ist eine dauerhafte Paketumleitung auf die Packstation vermerkt“, schreibt ein Kunde auf der Facebook-Seite von DHL: „Dennoch muss ich jetzt wieder zur Filiale und ein Paket dort abholen. Es hat einen Grund, warum ich eine Umleitung auf eine Packstation veranlasst habe.“

Ein anderer kann eine ähnliche Erfahrung teilen: „Das habe ich auch schon erlebt. Bei mir war die Packstation voll, und dann wurde das Paket umgeleitet.“

DHL teilt diesbezüglich mit: „Hier sind zwei Dinge entscheidend: Du musst als registrierter Kunde erkannt werden und die Sendung muss für die Umleitung geeignet und zugelassen sein. Ist dem nicht so, so kann der Wunsch dann nicht umgesetzt werden.“

DHL: Kunden wundern sich über Zustellung an Packstation

Andere Kunden von DHL hatten derweil genau das umgekehrte Problem. Ihre Pakete wurden entgegen ihres Wunsches an eine Packstation geliefert und jetzt haben die Kunden keinen blassen Schimmer, wie so dort an ihre Sendungen kommen sollen.