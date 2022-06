Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

DHL-Bote liefert Paket beim Nachbarn ab – unfassbar, was er sich dann erlaubt

Bei einer Aktion eines Paketboten von DHL scheiden sich wohl die Geister. Denn was sich der Mann erlaubt hat, ist für die einen amüsant – und für die anderen einfach nur frech.

Da der Empfänger nicht Zuhause war, lieferte der Mitarbeiter von DHL das Paket beim Nachbarn ab. Im Briefkasten von dem Paket-Besitzer landete dann eine Zustellbenachrichtigung der speziellen Art.

DHL-Bote gibt Paket beim Nachbarn ab – und hinterlässt diese Nachricht

Es gibt zahlreiche Optionen, wenn ein DHL-Paket in unserer Abwesenheit ankommt. Entweder der Paketbote muss den Weg ein zweites Mal auf sich nehmen, es wurde zuvor online ein alternativer Abstellort angegeben oder ein Nachbar erbarmt sich und nimmt das Paket entgegen.

DHL: Ein Paketbote erlaubte sich eine dreiste Aktion. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

So wie im folgenden Fall: Als Hinweis für die Empfängerin hinterließ der DHL-Bote eine Benachrichtigung im Briefkasten. Dabei wollte der Mitarbeiter bei seiner Beschreibung des Nachbarn wohl besonders genau sein, um Verwechslungen auszuschließen. Seine Formulierung war jedoch nicht sehr nett gewählt.

Wie ein Beweisfoto der Besitzerin des Paketes auf Facebook zeigt, lautete die Nachricht nämlich wie folgt: „Das Paket ist beim Nachbarn, der viele Hunde hat und grimmig guckt.“

DHL-Nachricht sorgt für Lacher – besonderes Detail bringt Facebook-User zum Schmunzeln

Doch damit nicht genug. Zudem machte sich der DHL-Bote die Mühe und fertigte eine kleine Zeichnung des Nachbarn an. Ein Leonardo Da Vinci scheint er nicht gerade zu sein, denn die Facebook-User rätseln, was sie genau sehen. „Die Zeichnung kann ich nicht identifizieren, was soll das denn sein?“, fragt eine Frau.

----------------------

Noch mehr News zu DHL:

DHL: Dreister Dieb klaut Paket – der Inhalt ist überraschend

DHL: Kunden erhalten keine Benachrichtigungs-Karten mehr von den Boten – das steckt dahinter

DHL: Zustelltag plötzlich verschoben – das steckt dahinter

----------------------

„Ein grimmiger Mann mit verschränkten Armen“, meint eine andere aufklären zu können. „Ich hätte eher gedacht, dass es ein dicker Bart ist“, lautet eine andere Vermutung. Am Ende einigen sich die meisten in der Kommentarleiste auf folgende Version: „Das sind seine Zähne und sein zerknirschter Mund.“

Die User können sich köstlich über die Botschaft amüsieren. Doch der DHL-Paketbote kann wohl nur hoffen, dass der beschriebene Nachbar die Zeichnung nicht in die Hände bekommt.

DHL ändert Preise

DHL hat die Versand-Preise für Pakete erhöht. Doch mit diesem Trick sparen DHL-Kunden trotzdem >>>