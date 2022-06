DHL: Pakete in Packstation verschwunden – das steckt dahinter

Es ist wohl der Alptraum eines jeden Kunden, der die Packstationen von DHL nutzt: Als Absender legt man ein wertvolles Paket in eines der Fächer – und plötzlich ist es weg!

Auch wenn die DHL-Packstationen sich in den vergangenen Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelten und in nahezu allen Fällen reibungslos funktionieren, kann es dort, wo Menschen am Werk sind, immer mal zu Fehlern kommen. Genau so schilderte es zuletzt eine Kundin auf der Facebook-Seite des Paketdienstes.

DHL: Paket aus Packstation verschwunden

„Nun ist tatsächlich passiert, was ich schon immer befürchtet habe“, schreibt die DHL-Kundin: „Ich habe meine Sendung in eine Packstation gelegt und vermutlich wurde sie entweder von einem Fremden oder vielleicht vom Fahrer als interessant erachtet?“

Vor allem Ersteres hält sie für nicht unwahrscheinlich, denn: „Auch mir wurde an der Packstation schon mal ein belegtes Fach zum Einlegen geöffnet.“

Die DHL-Kundin erklärt explizit, wie sie vorging: „Ich habe das Paket, nebst zwei anderen, in die Packstation eingelegt. Die beiden anderen wurden abgeholt und befördert, das dritte eben nur abgeholt. Und da verliert sich die Spur. Ich bin nur durch wütende Nachfrage des Empfängers aufmerksam geworden, dass es nicht bei ihm ankam.“

DHL antwortet

DHL stellt klar, was dahinter stecken könnte und wie Kunden in einem solchen Fall vorgehen sollten: „Wenn eine Abholung dokumentiert ist, wurde das Paket vom Zusteller entnommen. Vermutlich wurde das Versandlabel auf dem Transport beschädigt und eine weitere Bearbeitung war daher nicht möglich.“

Wenn der letzte Status bei der Sendungsverfolgung mehr als fünf Werktage zurückliegt, sollen Kunden einen Nachforschungsauftrag auf der Website von DHL veranlassen.

DHL: Andere Kunden klagen, weil Pakete nicht zu Packstationen gelangen

Während Kunden wie die oben genannte so ihre Probleme mit den Packstationen hatten, waren anderen Kunden zuletzt verärgert, weil ihre Pakete nicht zu eben jenen Packstationen geliefert wurden (hier alle Einzelheiten).