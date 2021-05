DHL: Änderung an den Packstationen – das sollten Kunden jetzt wissen!

Während der Corona-Pandemie sind Online-Shopping und das Verschicken von Paketen an Freunde oder die Familie sehr beliebt. Doch alle, die gerne Pakete verschicken oder empfangen, sollten jetzt aufpassen, denn: DHL führt eine Änderung an seinen Packstationen durch!

Um seinen Kunden es einfacher zu machen, hat DHL jetzt auf seiner Facebook-Seite eine Änderung bekanntgegeben.

DHL: Auslastung der Packstationen kann überprüft werden

So bietet DHL Kunden an, ab sofort in der Post- und DHL-App oder im Netz nachprüfen zu können, wie stark eine Packstation an einem Tag ausgelastet ist.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

„So könnt ihr ganz einfach mittels Ampelsystem sehen, an welcher Packstation in eurer Nähe wahrscheinlich noch ein Fach frei ist“, schreibt DHL auf seiner Facebook-Seite.

DHL: Päckchen zu jeder Zeit abholen

Die DHL-Packstationen sind Abholstationen für Pakete mit Selbstbedienungs-Schließfächern. Nach einmaliger Registrierung kann man sein Paket empfangen – wann und wo man möchte. Dafür gibt der Kunde eine bevorzugte Packstation als Versandadresse an und kann sein Päckchen dort zu jeder Uhrzeit abholen.

Auch Retouren und andere frankierte Pakete können an der Packstation abgeben werden. Ebenso ist es möglich, Sendungen an eine Packstation zu adressieren. Aber Achtung! Folgende Sendungen können nicht von einer Packstation aus versendet werden: Bücher- oder Warensendungen, Groß- oder Maxibriefe, Express-Sendungen und Sendungen mit dem Zusatzservice Transportversicherung.

Das Ampelsystem zur Überprüfung der Auslastung an den Paketstationen ist nicht die einzige Neuerung bei DHL. Kürzlich gab es bereits eine, doch eine Kundin hatte damit ihre Probleme. Was passiert ist, erfährst du >>>hier. (cf)

