DHL: Keine reguläre Zustellung mehr? Kunden irritiert – wegen dieser neuen Regelung

Große Verwirrung bei Kunden der DHL. Eine Frau äußert auf Facebook ihre Bedenken aufgrund einer neuen Service-Leistung der DHL.

Können Pakete etwa zukünftig nicht mehr regulär zugestellt werden?

DHL-Kundin empört über neue Dienstleistung – „Service soll das sein?“

Das wurde wohl ordentlich missverstanden.

Bei DHL besteht neuerdings die Möglichkeit, dass sich Kunden ihre Pakete vom Boten einfach vor dem Haus ablegen lassen, ohne dass dieser an der Tür klingeln muss.

Gerade zu Corona-Zeiten klingt das eigentlich nach einer plausiblen Lösung, um den direkten Kontakt zum DHL-Boten zu vermeiden. Doch die neue Service-Leistung sorgt zunächst für Sorgen bei den Kunden.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

„Habe ich das Ganze richtig verstanden? Es wird nicht mehr zugestellt? Wir wohnen in einem Wohnblock und haben demnach keinen genehmigten Zustellort. Also wir bekommen dann keine Pakete mehr?“, schreibt eine verwirrte Kundin auf der Facebook-Seite der DHL.

Von der neuen Leistung des Paket-Dienstleisters scheint sie ganz und gar nicht begeistert zu sein: „Service soll das sein?“, konfrontiert die Kundin DHL wütend.

Kunden sorgen sich über eine neue Service-Leistung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Beautiful Sports

DHL: Keine reguläre Zustellung mehr? Das steckt hinter der neuen Regel

Bei der Beschwerde der Frau handelt es sich offensichtlich um ein kleines Missverständnis.

Denn mit einem Blick auf die Website der DHL wird schnell klar, dass es sich bei der neuen Service-Leistung lediglich um eine Option für Kunden handelt.

Damit Boten die Pakete an einem bestimmten Ort vor dem Haus ablegen können, müssen Kunden zunächst einen Ablagevertrag mit der DHL vereinbaren. In diesem ermächtigen sie einen Boten dazu, die neue Service-Leistung auszuführen und dürfen sogar selbst die Stelle wählen, an welcher das Paket landen soll.

Das bringt zwar einige Vorteile mit sich, verpflichtend ist die Vereinbarung eines Ablagevertrags für DHL-Kunden aber natürlich nicht.

Wer sich gegen die neue Service-Leistung entscheidet, dem werden die Pakete nach wie vor bis zur Haustür geliefert und auch nur dann abgegeben, wenn der Kunde da ist, um sie anzunehmen. (mkx)