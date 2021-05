DHL: Live-Tracking bei deinem Paket – so klappt es

DHL hat Tipps für alle Kunden, die ihr Paket per Live-Tracking verfolgen wollen.

DHL hat nützliche Tipps bezüglich des Live-Trackings. Foto: Monika Skolimowska / dpa-Zentralbild

Kann ich noch schnell unter die Dusche flitzen oder eher nicht? Eine von vielen Fragen, die sich DHL-Kunden häufig stellen. Immerhin ist es mehr als ärgerlich, wenn man genau dann nicht die Türe öffnen kann, wenn das heiß ersehnte Päckchen geliefert wird.

DHL bietet Live-Tracking für Pakete

Damit das nicht mehr so häufig passiert, gibt es das Live-Tracking für Pakete. Und hierzu hat DHL auf seiner Facebook-Seite nützliche Tipps zusammengefasst.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

„Ob es zu deinem Paket Live-Tracking gibt, erfährst du am Morgen der Zustellung. Aktiviere dafür in der Post & DHL App die Benachrichtigungen und verfolge deine Sendung live. Falls du die App nicht hast, kannst du auch eine Benachrichtigung per E-Mail zum Live-Tracking erhalten“, erklärt DHL seinen Kunden in einem Facebook-Beitrag. Für ein Live-Tracking per E-Mail müsse man sich auf der Webseite nur als DHL-Kunde anmelden.

DHL: Nur ungefährer Standort wird angegeben

DHL hat noch einen weiteren Hinweis parat: „Das Zustellfenster von 90 Minuten ist eine ungefähre Angabe und kann sich aufgrund unvorhergesehener Ereignisse leider auch mal verschieben.“ Aus Datenschutzgründen und zum Schutz der Zusteller gibt DHL übrigens immer nur eine ungefähre Standort-Position an.

Leider ist das Live-Tracking nicht für jede Sendung verfügbar. DHL wolle aber daran arbeiten, dass dieser Service ausgeweitet wird.

An den DHL-Packstationen kommt es zu einer Änderung! Was du jetzt wissen musst, erfährst du >>>hier. (cf)