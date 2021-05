Willi Herren: Feuer-Schock kurz vor seiner Beerdigung – Foto zeigt das ganze Ausmaß

Es war sein letztes großes Projekt. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte Schauspieler Willi Herren in Frechen seinen Start ins Foodtruck-Geschäft gefeiert. Viele Freunde und Bekannte aus der Branche waren zusammengekommen, um die ersten Reibekuchen aus „Willi Herren's Rievkoochebud“ zu kosten.

Am 20. April starb Willi Herren. Nur zwei Wochen später ist auch sein Foodtruck Geschichte.

Willi Herren: Seine Reibekuchenbude geht in Flammen auf

Der Foodtruck von Willi Herren brannte völlig aus. Foto: Jan Ohmen

Am späten Sonntagabend brannte der Wagen von Willi Herren komplett aus, wie die Feuerwehr Frechen gegenüber dieser Redaktion bestätigt. So sei um 22.29 Uhr der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

In der Europaallee würde ein Wagen komplett in Flammen stehen. Willi Herrens „Rievkoochebud“ stand auf dem abgeschlossenen Parkplatz des dortigen Großhandels. Als die Retter eintrafen, stand der Wagen in Vollbrand, wie Feuerwehrsprecher Kader gegenüber dieser Redaktion bestätigt.

Willi Herren: Nun ermittelt die Kripo

Bei dem Brand wurde der Wagen komplett zerstört, dabei sei auch das Dachkonstrukt des Parkplatzes in Mitleidenschaft gezogen worden, so der Sprecher weiter.

Ob es sich bei dem Brand um einen Unfall oder gar Brandstiftung handelt, ist derzeit noch unklar. Die Brandursachenermittlung übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Am 5. Mai wird Willi Herren in Köln beerdigt. Nun werden auch die ersten Details zur Beisetzung bekannt. Wie der Sarg von Willi Herren aussehen wird und welche Rolle Tochter Alessia einnehmen wird, liest du hier.