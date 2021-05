Willi Herren (†45): Mit ganz viel Liebe zum Detail – SO sieht sein Sarg aus

Der plötzliche Tod von Willi Herren erschütterte ganz Deutschland. Der Schauspieler und Ballermann-Star wurde am 20. April leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Seine Beerdigung soll nun am 5. Mai in Köln – seiner Heimatstadt – stattfinden.

Jetzt soll auch feststehen, wie der Sarg von Willi Herren aussieht und was seine Familie für den Tag geplant hat.

Willi Herren (†45): Erste Details zu seinem Sarg

Willi Herren verstarb im Alter von 45 Jahren. Foto: IMAGO / Revierfoto

Bereits kurz nach seinem Tod gab es Unstimmigkeiten zwischen Willi Herrens Noch-Ehefrau Jasmin, von der er getrennt lebte, und seiner Familie um die Totenfürsorge seiner Beerdigung. Die haben nun seine Tochter Alessia, sein Sohn Stefano sowie seine beiden Geschwister übernommen.

Seine Kinder und Geschwister planen einen ganz besonderen Sarg für Willi Herren.

----------------------------------------

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

----------------------------------------

Willi Herren: Kutsche zur Beerdigung

Laut „Bild“ soll seine Tochter Alessia einen schwarzen Hochglanzsarg für ihren Vater ausgesucht haben, in dem er am 5. Mai in einer schwarzen Kutsche mit weißen Pferden zum Friedhof in Köln vorgefahren wird. Der Sarg soll mit dem Spruch „Tschüss, Ciao und Auf Willisehen“ versehen werden und mit einem Bild vom Dom.

Geplant sei außerdem, die gesamte Zeremonie in rot-weißen Farben zu halten, getreu dem „Kölner Original“.

----------------------------------------

----------------------------------------

Jasmin Herren wird nicht auf die Beerdigung gehen, hieß es vor wenigen Tagen. Sie sei „körperlich und seelisch nicht in der Lage“ dazu, teilte ihre Managerin mit.

Willi Herrens Ex hatte gleich zwei schwere Verluste zu verkraften. Nachdem bekannt wurde, dass der „Promis unter Palmen“-Star tot ist, gab es noch diese schlimme Nachricht für Jasmin Herren >>> (jhe)