Willi Herren (†45): Das ist sein letzter Wunsch – HIER soll er erfüllt werden

Der Tod von Willi Herren sorgte für einen riesigen Schock. Noch am Abend davor sah man den Reality-Star bei „Promis unter Palmen“ scherzen. Stunden später wurde er leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden.

Die Trauer um Willi Herren ist riesig. Umso wichtiger ist es seiner Familie, dass er nun seinen letzten großen Wunsch erfüllt bekommt.

Willi Herren: Plan für Beerdigung steht – Todesursache ungeklärt

Am 20. April ist Willi Herren plötzlich verstorben. Über die Todesursache ist nicht viel bekannt. Eine Obduktion konnte Fremdverschulden jedoch ausschließen. Die Staatsanwaltschaft erklärte gegenüber RTL, dass es „keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung“ gebe.

Willi Herren verstarb am 20. April 2021. Foto: IMAGO / Revierfoto

Während die Frage nach der Todesursache immer größer wird, beschäftigen die Angehörigen des Ex-„Lindenstraße“-Darstellers sich damit, Willi seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Wie RTL berichtet, habe der 45-Jährige einen genauen Plan gehabt, wo es eines Tages für ihn hingehen soll.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

----------------------------------------

Willi Herren: HIER möchte er begraben werden

Willi Herren soll sich demnach gewünscht haben, auf dem Kölner Melaten-Friedhof beerdigt zu werden. Dabei handelt es sich um den größten Friedhof der Stadt am Rhein.

Der Blick auf das Grab von Dirk Bach. Der Komiker verstarb am 1. Oktober 2012. Foto: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Zahlreiche deutsche Promis wurden bereits dort begraben – darunter Comedian Dirk Bach und Schauspieler Willy Millowitsch. Wann genau Willi Herren dort beerdigt werden soll, stehe allerdings noch nicht fest. Denn: Sein Leichnam wurde erst an diesem Montag zur Bestattung freigegeben.

----------------------------------------

Mehr zu Willi Herren:

Willi Herren: Kumpel packt aus – „Er hatte Angst“

Willi Herren: Rührende Nachricht! So nehmen seine Kollegen der „Lindenstraße“ Abschied vom Schauspieler

Willi Herren: Nach seinem Tod – seine Frau Jasmin muss den nächsten traurigen Verlust verkraften

----------------------------------------

Die Beerdigung des Fernsehstars sorgte in seiner Familie bereits für großen Ärger. Wieso seine Frau Jasmin jetzt ein Machtwort sprechen musste, erfährst du hier.

Willis Tochter Alessia rührte mit herzzereißenden Worten zu Tränen. Mehr dazu hier >>>