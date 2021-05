DHL: Kundin rätselt über diese Benachrichtigung – DAS steckt dahinter

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Wer von DHL ein Paket zugeschickt bekommt, kann im Netz oder mit der dazugehörigen App ganz genau verfolgen, wie weit die Zustellung bereits vorangeschritten ist und wann die Lieferung eintreffen soll.

Doch eine DHL-Kundin ist dabei auf eine Benachrichtigung gestoßen, mit der sie erstmal nicht viel anfangen konnte.

DHL-Kundin irritiert: Was bedeutet diese Benachrichtigung?

Im Community-Bereich der Facebook-Seite von „DHL Paket“ teilte die Kundin einen Screenshot ihres Handys. Einen Tag vor der geplanten Zustellung meldet DHL jedoch den vagen Satz: „Eine Nachricht wurde zugestellt.“

Die Kundin hatte eine irritierende Nachricht in ihrer DHL-App erhalten. (Symbolbild) Foto: picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens

Was für eine Nachricht? Und weshalb? Die Kundin ist irritiert: „Hat jemand so einen Status schon mal gehabt und weiß, was er bedeutet?“

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Anderer DHL-Kunde hilft weiter

Glücklicherweise gibt es nicht nur das Social-Media-Team von DHL, sondern auch hilfsbereite Nutzer, die der irritierten Kundin gerne weiterhelfen. „Ja, hatte ich auch“, berichtet ihr ein User. „Das bedeutet, dass du eine Mail bekommen hast von DHL – entweder eine Paketankündigung oder eben mal wieder 'ne Entschuldigung, das es sich verspätet.“

Pure Erleichterung bei der DHL-Kundin: „Danke dir! Dann bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt.“ (at)