Der gelbe DHL-Wagen wird von vielen Kunden, die sehnlichst auf ihr Paket warten oft schon aus großer Entfernung erkannt. Die auffälligen Kastenwägen befördern schließlich wertvolle Fracht. Doch immer öfter werden Kunden stutzig, wenn sie sich das DHL-Auto genauer angucken.

So handelt es sich bei den kleinen LKW nicht um solche, wie sie auf den deutschen Straßen üblich sind. Vielmehr sitzen die DHL-Zusteller auf der falschen Seite des Wagens!

DHL: Verkehrte Welt im Postauto

Wer glaubt, DHL habe seine Zustellfahrzeuge etwa aus England importiert und deshalb seien diese plötzlich im Linksverkehr unterwegs, muss sich nicht sorgen – die verkehrte Welt im Postauto ist von dem Unternehmen durchaus so gewollt.

In neueren Wägen befindet sich demnach das Lenkrad nicht wie üblich auf der linken Seite, sondern auf der rechten – an dieser Seite steigen die Zusteller nämlich jetzt auch aus. Ihrer Fahrerseite ist bewusst auf der rechten Seite des Fahrzeugs und das hat einen guten Grund.

„Die Zusteller steigen nicht mehr zur Straßenseite hin, sondern auf der Bordsteinseite ein und aus. Das ist natürlich wesentlich sicherer und bedeutet folglich ein Plus in Sachen Arbeits- und Verkehrssicherheit“, erklärt Post-Sprecher Dieter Schuhmachers dazu gegenüber dem „Express“.

DHL: Änderung verwirrt Zusteller

In der Vergangenheit gab es laut dem Sprecher immer wieder gefährliche Situationen für die DHL-Boten, die zum Beispiel in engen Straßen direkt vom LKW auf die Fahrbahn treten mussten und so ihre Gesundheit aufs Spiel setzten. „Brenzlige Situationen, die es auf viel befahrenen Hauptstraßen immer wieder einmal gibt, können so vermieden werden“, so Schuhmachers.

Doch durch die neuen Wägen ist nicht direkt alles besser, schließlich müssen sich die DHL-Zusteller auch erst einmal umgewöhnen. „In den allerersten Tagen kommt es schon mal vor, dass die Zusteller aus Gewohnheit auf der linken Seite einsteigen wollen“, gibt der DHL-Sprecher zu.