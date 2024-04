Lidl geht drastischen Schritt – Kunden fallen bei diesem Preis fast vom Glauben ab

Wer zu Lidl geht, der möchte vor allem günstig einkaufen. Ebenso wie die Konkurrenten Aldi und Netto ist Lidl als Discount-Marke bei vielen Kunden beliebt – gerade in Zeiten von steigenden Kosten und Inflation.

Kunden, die jetzt aber bei Lidl stöbern, können angesichts eines enorm teuren Produkts ihren Augen kaum trauen. Dabei ist das Luxusprodukt bei Lidl immer noch günstiger als bei anderen Händlern – nur: Wer kann – oder vielmehr will – das bezahlen?

Lidl: Luxus-Champagner für über 200 Euro!

Bei den alltäglichen Einkäufen sparen und sich dafür mal richtig was gönnen? Für Lidl-Kunden mit dem aktuellen Sortiment im Online-Shop kein Problem. Der Discounter bietet seit kurzem einen Luxus-Champagner an, den man dort wohl kaum erwartet hätte.

Der „Cristal Champagner“ von Louis Roederer hebt sich mit seinem Preis von 240 Euro pro 700 Milliliter-Flasche deutlich von dem sonstigen Schaumwein-Angebot des Discounters ab. Gerade im Onlineshop liegen die Preise für diese Produkte meist zwischen 10 und 30 Euro. Das Angebot von Louis Roederer kann dagegen schon bis in die 10.000 Euro ragen.

Doch während der durchschnittliche Lidl-Kunde sich wohl wundert, warum der Einzelhändler so einen edlen und teuren Tropfen überhaupt im Sortiment hat, beschäftigt Kenner eine ganz andere Frage.

Lidl: Das steckt hinter dem Luxus-Produkt

Wie der „Spiegel“ dazu berichtet, sind Experten erstaunt darüber, wie Lidl zum einen überhaupt an das Produkt gekommen ist – und zum anderen einen solch günstigen Preis dafür anbieten kann.

So wird der Cristal Champagner nur in besonders guten Jahren produziert, weshalb es schon mal kein Überangebot gibt. Der bei Lidl ausgewiesene Champagner ist mit dem Jahr 2015 gekennzeichnet – laut Kennern zwar „kein großes Jahr“, aber doch ein Jahrgang, der in der Qualität nicht enttäuscht.

Die Frage, wie Lidl an den edlen Tropfen gekommen ist, bleibt laut „Spiegel“ unklar. Der offizielle Importeur Schlumberger soll Lidl nicht beliefert haben, Anfragen dazu wurden dem Magazin nicht beantwortet.

Tatsächlich ist Lidl aber nicht der einzige Anbieter, der den Crystal Champagner für vergleichsweise wenig Geld anbietet. Auf dem Vergleichsportal „Idealo“ sind einzelne Onlinehändler gelistet, bei denen das gute Stück ebenfalls für 249 Euro oder 259 Euro angeboten wird.