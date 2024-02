Lidl-Kunden blättern durch Prospekt – und fallen bei diesem Anblick vom Glauben ab

Der beliebte Discounter Lidl ist vor allem für seine preiswerten Lebensmittel bekannt. Viele Kunden gehen gerne zu dem Supermarkt, denn hier lässt sich durchaus das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Neben den Lebensmitteln gibt es jedoch auch viele Non-Food-Artikel, die sich großer Beliebtheit erfreuen – von Skikleidung über Dekoartikel lässt sich sowohl im Onlineshop als auch vor Ort in vielen Kategorien shoppen.

Nun will die Discounterkette mit einem neuen Angebot punkten. Und dabei handelt es sich um nichts Geringeres als Apple-Produkte.

Lidl: Apple-Produkte zu unglaublichen Preisen?

Das amerikanische Technologieunternehmen Apple ist in Deutschland mehr als beliebt. Egal, wo man hinschaut, sieht man Menschen, die mit einem iPhone der Marke telefonieren oder ein iPad in ihrer Tasche haben. Ganz kostengünstig sind die Produkte jedoch nicht und oftmals ist es gar nicht so einfach, ein gutes Apple-Angebot zu finden. Doch der Discounter Lidl macht es möglich. Hier können Kunden im Onlineshop echte Apple-Schnäppchen abstauben.

So ist beispielsweise das Apple iPhone 14 Plus von 1.279 Euro auf 949 Euro gesenkt, also ganze 25 Prozent! Auch das Apple iPad Mini 64GB ist 20 Prozent günstiger, statt 649 Euro bekommst du es bei Lidl für 519 Euro.

Schnell sein lohnt sich?

Im eigenen Onlineshop kündigt Lidl an, dass die Apple-Produkte sich großer Beliebtheit erfreuen. Bei einigen Angeboten, beispielsweise dem Apple iPhone 14 Plus, das gerade über 200 Euro reduziert ist, steht die kleine Anmerkung „Aufgrund der hohen Nachfrage nur noch wenige Stück verfügbar“. Einige Produkte, die in den vergangenen Tagen im Onlineshop reduziert waren, sind sogar schon ausverkauft. Bei den letzten Restposten gilt daher: Schnell sein lohnt sich.

Wer also schon länger mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Handy oder Tablet von Apple zuzulegen, für den lohnt sich ein Blick in den Online-Shop des Discounters. Auch bei anderen technischen Produkten kann man hier immer mal wieder einen Glücksgriff landen.