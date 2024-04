Deutsche Post und DHL: Angebot wird immer dünner – Kunden müssen sich umschauen

Die Kunden von der Deutschen Post und DHL werden sich allmählich umstellen müssen, denn ein beliebter Service wird in naher Zukunft wohl immer weniger angeboten werden. Bereits im Oktober vergangenen Jahres kündigte die Postbank an, in den kommenden Jahren zahlreiche Filialen schließen zu wollen. So soll die Zahl der Filialen in Deutschland bis Mitte 2026 schrittweise von 550 auf rund 300 Standorte reduziert werden. Doch nicht nur die Bankkunden sind betroffen.

Denn neben Bankgeschäften konnten die Filialen auch für Postdienstleistungen genutzt werden. Damit soll nach und nach Schluss sein.

Deutsche Post und DHL: Angebot wird immer dünner

Viele Kunden der Deutschen Post und der DHL haben ihre Postgeschäfte über die Postbank abgewickelt. Schließlich gab es in vielen Postbankfilialen auch einen Schalter, an dem Kunden zum Beispiel Pakete aufgeben konnten. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Postbank gehört schon lange nicht mehr zum Postkonzern, sondern zur Deutschen Bank. Nach und nach trennen sich die Wege der Unternehmen. Damit könnte also auch dieses Angebot für die Postkunden immer dünner werden.

Erste Postbank stellt Brief- und Paketservice ein

Wer beispielsweise in Hilden einen Brief oder ein Paket aufgeben oder eine andere Dienstleistung der Post in Anspruch nehmen möchte, muss sich jetzt einen anderen Weg suchen. Denn die Postbank-Filiale in Hilden bietet keine Post- und Paketdienstleistungen mehr an. Kunden müssen sich hier nach Alternativen umsehen. Wird das auch in anderen Städten auf uns zukommen? Die Rheinische Post hat bei der Postbank nachgefragt, doch das Unternehmen macht derzeit keine Angaben zu möglichen Schließungen. Die Postbank befinde sich derzeit in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern, hieß es auf Anfrage der „RP“.

Neben den Postbankfilialen stehen den Kunden der Deutschen Post und DHL natürlich noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, um Post- und Paketdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dazu gehören verschiedene Paketshops sowie Kioske oder Packstationen. Die genauen Standorte aller Partnerfilialen, DHL-Paketshops, Briefkästen etc. sind im Internet unter www.deutschepost.de/standortfinder zu finden.