Deutschlandticket: Vorsicht! DIESEN Fehler musst du beim Ticket-Kauf unbedingt vermeiden

Es dauert noch rund drei Monate, bis es da ist – doch schon jetzt wird heiß über das Deutschlandticket diskutiert.

Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets, mit dem du für 49 Euro im Monat den Regional-/Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen kannst, soll am 1. Mai 2023 an den Start gehen. Das Ticket kann bereits vorbestellt werden – oder man kauft es sich einfach im Frühling oder Sommer, sobald man es benötigt.

Doch Vorsicht! Wenn du nicht aufpasst, kann es beim Ticketkauf schnell teurer werden als dir lieb ist…

Deutschlandticket: Diesen Fehler solltest du vermeiden

Das 49-Euro-Ticket soll vorrangig digital sein, jeder kann es sich auf seinem Smartphone speichern. Wer kein solches Gerät besitzt oder einfach ein Freund analoger Papiertickets ist, kann sich sein Deutschlandticket aber auch ausgedruckt im DB-Reisezentrum kaufen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion.

Doch egal in welcher Form du dir dein Ticket holst – du musst dabei ein wichtiges Detail beachten. DENN: Der Fahrschein wird automatisch auf den 1. des jeweiligen Monats rückdatiert!

Monatswechsel kann schnell teuer werden

Was bedeutet das konkret? Nun, wenn du beispielsweise am 28. Mai dein Deutschlandticket kaufst, dann gilt dieses rückwirkend bereits ab dem 1. Mai – und du darfst wenige Tage später direkt wieder 49 Euro für dein Juni-Ticket zahlen. Die 49 Euro werden mit Beginn jedes Monats fällig, nicht erst einen Monat nach Ticketkauf.

Wenn du also nur einmalig für einen bestimmten Zeitraum – Urlaub, Ferien oder ähnliches – ein 49-Euro-Ticket kaufen willst, dann solltest du sichergehen, dass dieser Zeitraum keinen Monatswechsel beinhaltet. Sonst können selbst ein paar Tage deutschlandweiter ÖPNV schnell auch mal 198 Euro kosten.