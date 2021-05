Deutsche Post: Das gab es noch nie! Logistikunternehmen stellt jetzt diesen Rekord vor

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Die Deutsche Post DHL Group feiert einen neuen Rekord. Dabei geht es um den Umsatz.

Denn die Deutsche Post konnte im ersten Quartal 2021 enorm wachsen. Um ganze 22,0 Prozent wuchs der Umsatz auf 18,9 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilt.

„Das operative Ergebnis (EBIT) wurde auf 1,9 Milliarden Euro mehr als verdreifacht und markierte damit das stärkste Auftaktquartal aller Zeiten“, so die Deutsche Post.

Die Deutsche Post-Zentrale in Bonn. Foto: IMAGO / photothek

Wegen dieser Zahlen hat die Deutsche Post ihre Kurz- und Mittelfristziele nach oben korrigiert: Für 2021 erwartet der Konzern ein EBIT von mehr als 6,7 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von mehr als 3,0 Milliarden Euro. Für 2023 prognostiziert die Deutsche Post ein EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro.

Das ist die Deutsche Post:

Ist seit dem 2. Januar 1995 ein Privatunternehmen

War vorher eine Bundesbehörde

Hauptsitz ist in Bonn (NRW)

nennt sich jetzt Deutsche Post DHL Group

Beschäftigt über 500.000 Mitarbeiter Machte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro

Deutsche Post: Gewinn vervierfacht

„Wir hatten das beste Auftaktquartal aller Zeiten und konnten unsere ganze Stärke als Konzern entfalten. Alle unsere fünf Divisionen sind auf Wachstumskurs und optimal positioniert, um von dem anhaltenden Boom im E-Commerce und dem wieder erstarkten Welthandel zu profitieren“, sagte Vorstandsvorsitzender Frank Appel in einer Mitteilung.

„Unsere 570.000 Mitarbeiter betreiben unsere Netzwerke so effizient wie nie. Das lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.“

Die Corona-Pandemie hat dazu bestimmt auch beigetragen. Seit Monaten sind die Geschäfte mal auf, mal zu. Viele bestellen dann lieber online.

„Aufgrund unserer langjährigen strategischen Investitionen in unsere Netzwerke sind wir heute in der Lage, von der sprunghaft erhöhten Nachfrage profitieren zu können – bei gleichzeitig verbesserter Effizienz“, so Appel.

Die Deutsche Post rechnet auch in den kommenden Quartalen mit einem Wachstum. „Deshalb verstärken wir die Investitionen in unsere Infrastruktur, um höhere Sendungsmengen weiter optimal bedienen zu können.“

Die Deutsche Post hat ihren Gewinn somit in den ersten Monaten von 2021 vervierfacht. (ldi)