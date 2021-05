Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post mit Ankündigung – SO sehen jetzt einige Pakete aus!

Das Verschicken und Empfangen von Paketen ist in Zeiten von Corona sehr beliebt. Die Deutsche Post hat sich dazu jetzt etwas Besonderes ausgedacht.

Eigentlich kommen die Pakete der Deutschen Post in quietschgelb daher. Um den Kunden aber ein bisschen Abwechslung zu bieten, gibt es jetzt Pakete in einem völlig neuen Design zu erwerben! Das kündigte die Deutsche Post auf ihrer Facebook-Seite an.

Die Deutsche Post hat auf ihrem Facebook-Account eine Ankündigung gemacht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Das ist die Deutsche Post:

Ist seit dem 2. Januar 1995 ein Privatunternehmen

War vorher eine Bundesbehörde

Hauptsitz ist in Bonn (NRW)

nennt sich jetzt Deutsche Post DHL Group

Beschäftigt über 500.000 Mitarbeiter Machte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro

Deutsche Post: Kunden durften über Briefmarke abstimmen

„Don’t worry bee happy! Mit diesen süßen DHL Packsets der neuen Biene Maja Sonderedition verschafft ihr euch und den Empfängern einen kleinen Glücksmoment. Sie sind seit Samstag in den Größen S und M überall erhältlich, wo es Packsets gibt“, heißt es in dem Beitrag.

Und dass die neuen DHL Packsets im Biene Maja-Look daher kommen, hat auch einen guten Grund: Erst kürzlich ließ die Deutsche Post ihre Kunden darüber abstimmen, welches die schönste Briefmarke im Sortiment ist.

Deutsche Post: Biene Maja auf Platz eins

Auf dem dritten Platz schafft es dabei die „Haselmaus“. Rang zwei belegt das Motiv „Sesamstraße“ und das beliebteste Motiv ist „Die Biene Maja“-Edition! Vor allem die Farbenfreude, die schöne Bildkomposition und Originalität des Motivs kamen bei den Kunden gut an. Wir berichteten über die Abstimmung bereits. >>>Hier kommst du zu dem Artikel<<<

Foto: Monika Skolimowska / dpa-Zentralbild

Jetzt legt die Deutsche Post mit den Paketen im Biene Maja-Design also nochmal einen drauf. Ach übrigens, wenn dir die Biene Maja nicht so zusagt, du dir aber trotzdem ein bisschen Abwechslung bei deinen Paketen wünschst, dann findest du auch ein Packset im Style „Sendung mit der Maus“.

Die Deutsche Post hat aber auch eine traurige Nachricht für ihre Kunden. Welche das ist, erfährst du >>>hier. (cf)

