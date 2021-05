Deutsche Post: Ein Dämpfer für viele Kunden: „Leider nicht möglich“

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Was für ein Dämpfer der Deutschen Post für zahlreiche Menschen! Briefe, Päckchen und Pakete liefert die Deutsche Post nach wie vor zügig aus. Selbst die Pandemie und die deutlich gestiegene Anzahl der Sendungen hat die Deutsche Post nicht aus der Ruhe gebracht.

Jetzt zwingt das Virus die Deutsche Post leider doch noch in die Knie – zumindest, was dieses Großereignis betrifft.

Deutsche Post: Hiobsbotschaft für viele Kunden – „Leider nicht möglich“

Tausende freuen sich jedes Jahr darauf. Nicht nur für die Bewohner der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn ist es eines der Großereignisse des Jahres. Auch viele Athleten und Hobby-Sportler fiebern dem Deutsche Post Marathon Bonn jedes Jahr entgegen.

-----------------

Das ist die Deutsche Post:

Ist seit dem 2. Januar 1995 ein Privatunternehmen

War vorher eine Bundesbehörde

Hauptsitz ist in Bonn (NRW)

nennt sich jetzt Deutsche Post DHL Group

Beschäftigt über 500.000 Mitarbeiter Machte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro

----------------------------

Die Deutsche Post hat eine schlechte Nachricht. Foto: IMAGO / MiS

Zuletzt waren knapp 14.000 Teilnehmer am Start, um am Rhein körperlich an ihre Grenzen zu gehen und über sie hinauszukommen.

Der Deutsche Post Marathon Bonn findet dieses Jahr nicht statt

Zweimal findet das Sport-Event eigentlich im Jahr statt. Jeweils im April und im Oktober. Doch wie im Vorjahr muss die Deutsche Post dieses Jahr den Start im April absagen. Unter dem derzeitigen Lockdown ist an ein derartiges Großereignis gar nicht zu denken gewesen.

Deutsche Post: Kundin beschwert sich über Service

Dennoch fällt die Absage der Deutschen Post nicht leicht. Wie sie in einem Facebook-Post schreibt, „wäre das unser Tag gewesen. Sehr gerne wären wir mit 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Stadt gelaufen. Noch ist dies leider nicht möglich.“

Auch Schauspieler Jürgen Vogel wollte in diesem Jahr als Läufer mit dabei sein, wie die Deutsche Post bekannt gibt. Daraus wird jetzt auch nichts.

Deutsche Post und Veranstalter setzen alles auf Oktober

Doch ist die Hoffnung der Deutschen Post in Bezug auf Marathons auch für 2021 noch nicht gestorben. Im Oktober gibt es noch einen Termin.

-----------

Auf den setzten die Veranstalter jetzt ihr ganzes Vertrauen. Bis dahin, so hoffen sie, sind in Deutschland wieder sportliche Veranstaltungen wie der Deutsche Post Marathon Bonn möglich.

Deutsche Post: Das Unternehmen hat eine traurige Nachricht an seine Nachricht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Kleines Trostpflaster für Lauf-Fans von der Deutschen Post

Wem es jetzt schon in den Füßen kribbelt und für den Oktober noch zu weit entfernt ist, für den bieten Veranstalter und die Deutsche Post jetzt auch schon ein kleines Trostpflaster an.

Der Deutsche Post Marathon muss dieses Jahr im April wieder ausfallen. (Archivbild) Foto: imago

Der Bonn Marathon soll auf Tournee gehen. In kleineren Lauftreffs bei Vereinen und Laufgruppen soll dann wenigstens etwas Marathon-Feeling aufkommen.

Deutsche Post lässt sich für Kunden etwas einfallen

