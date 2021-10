Deutsche Post: Unfassbar, wie lange dieser Brief unterwegs war – „Keinerlei Hinweise“

Wow! Hat sich die Deutsche Post hier tatsächlich so viel Zeit gelassen?

Nach unglaublichen 53 Jahren hat es ein Brief nun endlich zu seinem Empfänger geschafft. Der Inhalt? Inzwischen irrelevant. Schließlich konnte der Absender ja nicht ahnen, dass die Deutsche Post über ein halbes Jahrhundert brauchen würde, um den Brief zuzustellen.

Ein Brief aus Wedel hat es nach stolzen 53 Jahren endlich zu seinem Empfänger geschafft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer, IMAGO / Westend61

Deutsche Post: Einladung kommt 53 Jahre zu spät an

Grund für das Debakel war die allbekannte Postumleitung. Viele Menschen nutzen diesen Service nach einem Umzug, um so einen Überblick darüber zu bekommen, welchen Unternehmen sie ihre neue Adresse mitteilen müssen.

Familie Schulz war jedoch so oft umgezogen, dass es selbst der Deutschen Post schwerfiel, da noch durchzublicken. Rentnerin Angela Schulz berichtete gegenüber „Bild“, dass es sich bei dem Brief um eine Einladung zur Vollversammlung des Segelvereins Wedel-Schulau für ihren Ehemann Joachim handelte. Die Veranstaltung hätte am 10. Januar 1968 stattfinden sollen, doch bis Joachim den Brief bekam, sollte es noch über 50 Jahre dauern.

Denn der frühere Leiter der Verpackungstechnik bei Nestlé zog damals von Wedel (Schleswig-Holstein) nach Mühlheim am Main (Hessen). Gemeinsam mit Ehefrau Angela und den Kindern zog er später noch nach Baden-Württemberg, anschließend wieder nach Hessen, darunter Frankfurt und fand schließlich in Groß-Gerau sein aktuelles Zuhause.

Deutsche Post: Dieser Brief ist selbst den Mitarbeitern ein Mysterium

Unglaublich, dass es der Brief tatsächlich noch zu Joachim geschafft hat. „Ein dickes Lob für die Post“, gab seine Frau Angela begeistert zu.

Diese Einladung kam 53 Jahre zu spät. (Symbolbild) Foto: IMAGO / photothek

Und auch bei der Deutschen Post war die Verwunderung groß. „Es gibt keinerlei Hinweise über den Brief oder wer ihn in den Postlauf brachte“, heißt es vom Sprecher Thomas Kutsch. Demnach soll ein engagierter Mitarbeiter alles getan haben, damit der Brief schließlich beim richtigen Empfänger landete. Wenn das mal kein Service ist!

