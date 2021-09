Deutsche Post verrät Trick: Wenn du DAS machst, brauchst du nicht mehr für Päckchen Schlange stehen

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Gerade zur Mittagszeit oder zum Feierabend bilden sich oft lange Schlangen vor den Filialen der Deutschen Post. Aber wer steht sich schon gern die Beine in den Bauch?

Doch nicht für jedes Päckchen, das du verschicken willst, musst du dich in die Schlange bei der Deutschen Post einreihen.

Deutsche Post: Nicht für jede Sendung musst du dich anstellen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto

Dafür muss deine Lieferung allerdings einige Kriterien erfüllen. Wichtig ist, dass du deine Sendung vor deinem Trip zur Deutschen Post bereits frankiert hast. Briefmarken für dein Päckchen kannst du online bei der Deutschen Post kaufen.

Denkbar ist das bei Bücher- und Warensendung, kleinen Päckchen oder Warenpost International Standardsendungen, also Sendungen ohne Sendungsverfolgung, Haftung und Unterschrift.

----------------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Preise für Briefmarken: Postkarte 0,60 Euro, Standardbrief 0,80 Euro, Kompakt 0,95 Euro, Groß 1,55 Euro, Maxi 2,70 Euro, Päckchen: 4,50 Euro

----------------------------------

„Alle anderen Varianten [dieser Warenpost] musst Du entweder in der Filiale oder in einer Großannahmestelle einliefern.“ Das erklärt die Deutsche Post in einem Facebook-Post.

Deutsche Post: Vor allem mittags und nach Feierabend können die Schlangen am Schalter lang werden. Foto: picture alliance / photothek | Thomas Koehler

Deutsche Post: So musst du nicht mehr Anstehen

Auch wichtig: Deine Sendung darf nicht allzu groß sein. Sie muss durch den Schlitz an den Briefkästen der Deutschen Post passen. Ist das der Fall, kannst du sie in genau diesen einfach hineinwerfen wie einen Brief.

Für die Zustellung deiner Sendung ändert es nichts, ob du sie am Schalter abgibst oder ob du sie in den Briefkasten wirfst.

----------------------------------

----------------------------------

Passt deine Sendung nicht durch den Schlitz am Briefkasten, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Du kannst Retouren und sogar Pakete ganz einfach an einer Packstation abliefern. Auch hier musst du deine Sendung vorher frankieren.

Anschließend kannst du sie flexibel unabhängig von den Öffnungszeiten der Post in der Packstation ablegen. Die Post erledigt den Rest für dich. Weitere Infos dazu erhältst du HIER bei der Deutschen Post. (vh)