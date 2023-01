Deutsche Bahn: Gefährlicher Zug lässt Passagiere verzweifeln – der Grund ist unfassbar

Eigentlich sollte es eine entspannte Fahrt sein, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist. Mögliche Verspätungen oder Ausfälle können die Reise allerdings ungemütlich werden lassen. Und das war noch nicht alles: Jetzt trat noch eine weitere Gefahr für Passagiere im Bahnverkehr auf – und die hat sogar entsprechende Folgen.

Wer in den vergangenen Wochen mit einem Regionalexpress in Brandenburg verreist ist, der ging ein gewisses Risiko ein. Für manchen Passagier nahm das kein gutes Ende – dann hieß es nämlich wieder einmal: Der „Handyfresser“ hat zugeschlagen!

DB-Zug „verschluckt“ Handys

Wer jetzt nur noch Bahnhof versteht – hier die Auflösung: In den DB-Zügen der Linie RE1 zwischen Brandenburg und Frankfurt/Oder sollte man am besten nicht sein Handy auf einen freien Platz neben sich legen – denn: Sobald der Sitz wieder nach oben klappt, rutscht der jeweilige Gegenstand in eine Metallbox, die unter der Sitzfläche angebracht ist.

Und dann ist das Zurückholen nahezu unmöglich. Selbst mithilfe von Werkzeug konnten die kurzerhand „verschluckten“ Gegenstände nicht mehr beziehungsweise nur in seltenen Fällen wieder gerettet werden.

Deutsche Bahn will Verschwinden stoppen

Meist handelte sich dabei tatsächlich um Handys der Reisenden. Von mehr als 20 Handys fanden bisher leider nur drei davon wieder den Weg zurück zu ihren Besitzern. Der Rest ist weiterhin in der Metallbox „gefangen“.

So kann es natürlich nicht weitergehen – immerhin sollten die Reisenden sich doch nicht nur während der Fahrt wohlfühlen, sondern auch alle mitgeführten Utensilien wieder heile mit nach Hause nehmen können. Wie der WDR2 mitteilte, handelte die Deutsche Bahn nun: Die betroffenen Züge werden umgebaut!

DB baut betroffene Züge um

Bleibt zu hoffen, dass während des Umbaus auch alle restlichen Handys wieder unversehrt zurück zu ihren Besitzern gelangen…