Deutsche Bahn steckt sich hohe Ziele – für Kunden soll sich einiges ändern! „Mammutaufgabe“

Jetzt gibt die Deutsche Bahn richtig Gas!

Die Deutsche Bahn ist gefürchtet und berüchtigt für die vielen Mängel und Macken. Alte Züge, schlechte Strecken, kein Wlan und gefühlt jeder zweite Zug mit Verspätung oder Ausfall. Damit soll endlich Schluss sein – und das nach den Worten vom Chef der Deutschen Bahn Richard Lutz!

Besonders profitieren sollen dabei die Kunden der Deutschen Bahn.

Deutsche Bahn steckt sich hohe Ziele – Kunden sollen profitieren: „Wird eine Mammutaufgabe“

So soll zunächst mal die Pünktlichkeit im Fernverkehr deutlich besser werden. Bahnchef Lutz zur Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben uns in diesem Jahr ein Ziel von 80 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr vorgenommen. Das wird in den nächsten Monaten große Anstrengungen erfordern, da wir erneut auf Rekordniveau bauen werden.“

Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren Milliarden investieren – in Strecken, Zügen und Service. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / photothek

Schon 2021 sei man im Schnitt mit etwas mehr als 75 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich gewesen. 2020 ist man allerdings deutlich pünktlicher unterwegs gewesen. Die schwache Bilanz im letzten Jahr sei auf Streiks, der Flutkatastrophe im Juli sowie Schneechaos und Hagelstürmen zurückzuführen. Bahnchef Lutz: „Unser Qualitätsproblem ist im Kern ein Kapazitätsproblem, da sehr viel Verkehr auf einer knappen Infrastruktur fährt. Dann staut sich das, und dadurch gibt es Unpünktlichkeiten.“

-------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

-------------------------

Deutsche Bahn: Konzernchef will Milliarden in Strecken und Service investieren

Jetzt will die Bahn Milliardeninvestitionen tätigen, um die Kapazitäten auf den Strecken zu erweitern. Dadurch werde es aber zunächst neue Baustellen geben, die die kommenden Jahre prägen würden. Konzernchef Lutz: „In den letzten 20 Jahren hat sich hier eine Menge aufgestaut, das können wir nicht in zwei, drei Jahren aufholen. Das wird eine Mammutaufgabe.“ Man werde fast 60 Milliarden Euro in die eigene Infrastruktur investieren müssen.

-------------------------

Mehr News über die Deutsche Bahn:

-------------------------

Wichtig seien dabei aber auch die Regionen auf dem Land. Lutz weiter: „Wir dürfen die Fläche nicht vergessen. Die Schiene darf sich nicht auf wenige Hochgeschwindigkeitsstrecken konzentrieren, sondern muss auch die Mobilität der Menschen in der Fläche sicherstellen. Wir haben uns ein Pünktlichkeitsziel von 85 Prozent im Fernverkehr bis zum Jahr 2030 vorgenommen.“ Wichtig auch, dass der Service für die Fahrgäste besser werde, so beispielsweise der Handyempfang in Zügen oder die Wlan-Versorgung. Lutz: „Da müssen und werden wir besser werden“, sagte der Konzernchef.

-------------------------

Weitere Top-Themen:

-------------------------

Bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass die Ziele erreicht werden – gerade im Sinne der vielen Bahnkunden und Pendler... (dpa/mg)