Deutsche Bahn wagt Neues – Mitarbeiter dürfen sich anders kleiden als bisher

Revolution bei der Deutschen Bahn! Ab sofort dürfen sich männliche Mitarbeiter Frauen-Uniform als Dienstkleidung bestellen – und umgekehrt dürfen sich Frauen die Männer-Uniform bestellen.

Das verkündete Richard Lutz, Vorstand der Deutschen Bahn, auf seinem LinkedIn-Profil. „Come as you are (deutsch: „Komm wie du bist): Mitarbeitende der Deutschen Bahn können unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer geschlechtlichen Identität ihre Unternehmenskleidung selbst wählen. Zugbegleiter:innen, Kundenbetreuer:innen, Lokführer:innen oder Servicekräfte können damit sowohl Artikel aus der Männer- als auch aus der Frauenkollektion bestellen und im Dienst tragen“, heißt es.

Deutsche Bahn: Beitrag löst hitzige Diskussion aus

Eine bestehende traditionelle Regelung habe die Deutsche Bahn angepasst. „DB-Mitarbeiter können damit also genau die Kleidung tragen, in der sie sich am wohlsten fühlen. Das freut mich persönlich sehr, denn eine vielfältige und bunte DB liegt mir als Schirmherr von #Railbow, unserem #LGBTIQ Mitarbeitenden-Netzwerk, besonders am Herzen“, schreibt Lutz weiterhin.

Zudem stehe die nächste Woche bei der Deutschen Bahn ganz in Zeichen der Vielfalt: Im Rahmen der vierten konzernweiten Diversity-Woche werde für alle Mitarbeiter zahlreiche Aktivitäten angeboten. Die Aktion trägt das Motto „Einziganders. Miteinander für Vielfalt“.

Unter dem Beitrag sorgt die Ankündigung für heftige Diskussionen. So sind sich einige sicher: Die Bahn hat ganz andere Probleme! „Zugbegleiter:innen mit Bart und/oder Bierbauch im Rock? Alles gut und okay. Saubere, technisch funktionierende, pünktliche Züge (SBB Definition für Pünktlichkeit) wären auch schön“, schreibt beispielsweise ein Mann.

Ein weiterer Bahn-Kunde wird noch deutlicher: „Mir ist scheißegal, wie die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn rumlaufen. Ich nehme die auch nackt oder mit einem Sack über dem Kopf. Aber Pünktlichkeit wäre mal was feines. Lieben Gruß von einem BahnCard 100 Kunden.“