Deutsche Bahn: Polizei evakuiert kompletten ICE! Das ist der alarmierende Grund

Schlimmer Verdacht in einem ICE der Deutschen Bahn! Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, soll ein kompletter Zug am Donnerstagnachmittag (8. Juni) in Ingolstadt evakuiert worden sein. Nach ersten Information wurde ein herrenloser Rucksack im Zug gefunden.

Die Bundespolizei fackelte nicht lange und ließ den ICE 706, der sich auf dem Weg von Hamburg Altona nach München befand, kurzerhand räumen. Doch damit noch nicht genug. Laut der Deutschen Bahn ist auch der weitere Zugverkehr in Ingolstadt aktuell gestoppt.

Deutsche Bahn: ICE und Bahnhof evakuiert!

Bei den Reisenden des ICE 706 sind derzeit große Fragezeichen angesagt. Denn wie ein Fahrgast auf Twitter berichtet, sei am Donnerstagnachmittag plötzlich alles ganz schnell gegangen. „Wir sind jetzt alle in Ingolstadt Nord aus dem Zug geschmissen worden und stehen hier am Bahnhof. Keine Durchsage, nichts“, schreibt er. „Keiner hat einen Plan, wie es weitergeht. Sollen wir uns ein Taxi zum Hbf nehmen, hier warten oder kommt (eventuell, Anm. d. Red.) ein Bus? Wie kommen wir nach München?“

Doch die Antwort der Deutschen Bahn lässt unter dem Beitrag nicht lange auf sich warten: „Es wurde ein Busnotverkehr (BNV) zwischen Ingolstadt Hbf und Allersberg eingerichtet.“ Von Allersberg aus sollen Reisende ihre Weiterfahrt nach München und Umgebung fortsetzen können.

Aber damit noch nicht genug! Auch der komplette Bahnhof Ingolstadt musste infolge geräumt und für den weiteren Zugverkehr gesperrt werden. Über die zeitliche Dauer der Sperrung ist derzeit noch nichts bekannt.

Verspätungen und Ausfälle sind die Folge

Die Sperrung des Bahnhofs Ingolstadt hat auch erhebliche Folgen für den weiteren Zugverkehr in Bayern. Die Züge aus Richtung München Hauptbahnhof wenden vorzeitig in Baar-Ebenhausen. Aus Richtung Nürnberg Hauptbahnhof wenden die Züge vorzeitig in Ingolstadt Nord, berichtet „ingolstadt-today-de“.

Wer derzeit in und um Ingolstadt mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, braucht an diesem Donnerstag also starke Nerven und viel Geduld, um an sein Ziel zu kommen.

