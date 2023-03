Deutsche Bahn: Hollywood-Star schießt gegen Zug-Konzern! „Shit Show“

Auch Stars sind manchmal einfach nur Menschen – vor allem, wenn es um die Deutsche Bahn geht. Das musste „Before Sunrise“-Schauspielerin Julie Delpy nun am eigenen Leib erfahren, als sie am Dienstag (14. März) mit der Deutschen Bahn unterwegs war.

Der Hollywood-Star teilte seine schlechte Erfahrung auf Instagram, stellte der Deutschen Bahn ein vernichtendes Zeugnis aus. Besonders bitter: Es war nicht das erste Mal, dass Delpy ihre Enttäuschung über das Unternehmen öffentlich machte.

Deutsche Bahn in der Kritik – „Reise niemals mit dem Zug in Deutschland“

Was für einige Pendler zum täglichen Leben gehört, ist für Julie Delpy offenbar kaum nachzuvollziehen. Die 53-Jährige konnte ihren Frust über das (hierzulange gewohnte) Chaos bei einer Reise mit der Deutschen Bahn nicht verbergen und urteilte bei Instagram mit harten Worten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich hab den großen Fehler gemacht, wieder mit einem Zug in Deutschland zu fahren, weil ich lange mit einem Verantwortlichen der Deutschen Bahn gesprochen hatte und sie mir garantiert hatten, dass es kein Problem geben würde“, schildert die französische US-amerikanische Schauspielerin, die sich offenbar auf dem Weg von München nach Berlin befand.

+++ 49-Euro-Ticket in den Startlöchern – Flixbus kündigt drastische Konsequenzen an +++

„Natürlich gibt es wie üblich enorm viele Probleme“, schreibt Julie Delpy weiter. Keine Züge fahren, jeder einzelne Zug komme zu spät, jeder einzelne Anschluss würde verpasst. „Bitte Reisende, reist in Deutschland niemals mit dem Zug. Geht lieber zu Fuß.“

Deutsche Bahn wurde bereits 2022 als „Shit Show“ bezeichnet

In den Sozialen Medien findet die Abrechnung der 53-Jährigen viel Anklang und sorgt für amüsierte Reaktionen – vor allem, weil Julie Delpy sich bereits im August 2022 vorgenommen hatte, niemals mehr mit der Deutschen Bahn reisen zu wollen.

Mehr Themen:

Damals war sie von Paris nach Stuttgart unterwegs und bezeichnete den Bahnverkehr auf Instagram als „schlechtestes Zugsystem auf dem Planenten (also von denen, die ich schon gefahren bin)“. Sie hätte noch nie in ihrem Leben mit mehr Ausfällen, Abweichungen, Nachtaufenthalten „in irgendeiner Stadt, in der ich noch nie zuvor war, weil der Zug eine Panne hatte“, zu tun, „noch nie nie nie“. Mit einem anschließenden Selfie zu dem Thema nannte sie die Reise mit der Deutschen Bahn schlicht „eine Shit Show“ – und spricht damit wohl so manchem Reisenden hierzulande aus der Seele.