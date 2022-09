Deutsche Bahn: Nach 9-Euro-Ticket kommt der Preisschock im Dezember an

In den Sommermonaten konnten die Kunden der Deutschen Bahn noch für 9 Euro pro Monat durchs Land reisen. Nun holt die DB-Passagiere aber die harte Realität wieder ein!

Ein Preis-Schock zum Dezember bahnt sich bei der Deutschen Bahn an. Der Fahrpreis-Hammer kann auch von einer schönen Nachricht aus dem Verkehrsunternehmen nicht verschleiert werden.

Deutsche Bahn: Kaum ist 9-Euro-Ticket Geschichte, droht ein heftiges Preis-Beben

Die Deutsche Bahn wollte am Mittwoch (15. September) mit einer guten News punkten: Ab 2024 soll der neue ICE-L in Deutschland verkehren. Bis 2027 will die DB insgesamt 23 ICE-L-Züge des spanischen Herstellers Talgo im Einsatz haben. Die Besonderheit bei diesem Zugtyp: Er ist komplett Barrierefrei. Für ältere Menschen mit schweren Koffern, Eltern mit Kinderwagen oder auch Rollstuhlfahrern wird es damit problemlos möglich, ohne Stufen in den Zug zu steigen.

Doch am Rande der Vorstellung der ICE-L-Neuanschaffung folgte auch prompt ein Preis-Hammer von der Konzernspitze. Im Dezember werden die Ticketpreise wohl deutlich anziehen!

Ankündigung aus DB-Spitze: Fahrpreise im Fernverkehr ziehen an

Michael Peterson, Vorstand für Personenverkehr bei der Deutschen Bahn, sagte bei der Zugpräsentation: „Wir werden die Preise erhöhen müssen“. Der Grund: Die Bahn erwartet 2023 Mehrausgaben für Energiekosten von zwei Milliarden Euro! Geld, das die DB nun von den Kunden wieder hereinholen will.

DB: Erhöhung der Bahntickets – Klarheit erst Ende September

Noch steht nicht fest, wie stark die Ticketpreise klettern werden. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will Ende September hierzu einen konkreten Beschluss fassen, wie viel teurer es wird.