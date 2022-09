Deutsche Bahn: Passagier macht sonderbare Klopapier-Entdeckung im IC – „Löschpapier?“

Auf einer IC-Fahrt mit der Deutschen Bahn (DB) staunte ein Passagier am Montag (12. September) nicht schlecht. In einem Wagen machte er eine kuriose Entdeckung.

Anstelle eines Feuerlöschers waren mehrere Rollen Klopapier hinter einer Vitrine. Was hat es damit wohl auf sich? Die Antwort der Deutschen Bahn bringt Kunden noch mehr zum Schmunzeln.

IC-Fahrgast löst mit Klopapier-Foto wilde Diskussion los

Wie viele Minuten der Fahrgast im IC 2178 Richtung Warnemünde wohl vor der Vitrine stand und sich die Augen gerieben hat? Erklären konnte er sich die kuriose Klopapier-Entdeckung scheinbar bis Fahrtende nicht. Deshalb hat er einen Schnappschuss gemacht und via Twitter bei der Deutschen Bahn nachgefragt: „Für welche Art Feuer ist das? Eventuell Löschpapier?“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sofort reagieren zahlreiche User mit wortwitzigen Ideenvorschlägen: „Wenn der Po brennt“, „Nach dem Chilli im Bord Bistro“ oder „Heute mal mit extra Dampf“. Auch die Social Media Fraktion der DB springt auf den Zug mit auf und antwortet: „Rette sich, wer kann.“

Deutsche Bahn reagiert mit Humor

Ein anderer User will dagegen scherzhaft wissen, ob in der Bahn jetzt auch DutyFree Shops an Bord angeboten werden. Die Vorlage wird gekonnt genutzt, um Werbung für ein altes Angebot zu machen: den Supermarktzug von Rewe. Bei der Aktion konnten Kunden in Hessen Fairtrade-, Bio- und regionale Lebensmittel einkaufen. Doch die Aktion ist bereits seit Ende 2021 abgelaufen – womöglich also ein Überbleibsel? Mit der Frage hackt auch ein Twitter-User nochmal nach.

„Joa. War ja schließlich ein heiß begehrtes Produkt, damals…“, so die wohl nicht ganz ernstzunehmende Antwort der DB. Das Unternehmen spielt hier auf die Zeit an, als Klopapier aufgrund der Pandemie vor Hamsterkäufern in Supermärkten nicht mehr sicher waren.

Noch mehr News zur Deutschen Bahn:

Bei all dem Humor scheint sich das Unternehmen den Schnappschuss am Ende jedoch auch nicht ganz aufklären zu können.