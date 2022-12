Deutsche Bahn: Schwarzfahrer-Familie greift Kontrolleurin an – sogar 13-jährige Tochter macht mit

Bei einer Fahrt mit der Deutschen Bahn weiß man aktuell nie, was einen erwartet. Meistens sind es allerdings nur Verspätungen, die die Fahrgäste auf die Palme bringen. Im Gegensatz dazu wurde es bei einer Fahrt in einem Regionalzug auf dem Weg nach Nürnberg richtig gefährlich.

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn wurde während der Fahrt von dreisten Fahrgästen attackiert. Die Betroffene wussten sich nicht zu helfen, sodass die Polizei eingreifen musste.

Deutsche Bahn: Reisende greifen Mitarbeiterin an

Eine dreiköpfige Familie griff eine Zugbegleiterin im bayerischen Oberfranken an und verletzte sie dabei, nachdem diese sie ermahnt hatte, beim nächsten Mal Fahrscheine zu lösen.

Der 34 Jahre alte Vater habe die Frau in einem Regionalzug auf dem Weg nach Nürnberg gewürgt, die Mutter habe sie an den Haaren gezogen und die 13 Jahre alte Tochter habe ihr das Handy weggenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mehr News:

Die Frau habe wegen ihrer Verletzungen nach dem Vorfall am Montag nicht weiterarbeiten können. Polizisten gelang es, die Familie in der Nähe des Bahnhofs in Hirschaid im Landkreis Bamberg festzunehmen. Nun müssen sich die dreisten Fahrgäste wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten. (mit dpa)