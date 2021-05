Corona-Wunder: In diesem deutschem Dorf hat es noch keinen Fall gegeben – DAS ist das Erfolgsgeheimnis

Corona hat ganz Deutschland fest im Griff. Viele Orte kämpfen mit hohen Infektionszahlen. Doch es gibt da ein Dorf, welches von dem ganzen Geschehen bisher verschont geblieben ist. Sie hatten noch keinen einzigen Fall...

Corona-Wunder in Deutschland: Während die Fallzahlen bundesweit ansteigen, gibt es einen Ort, der seit Pandemie-Beginn Corona-freie Zone ist.

Corona: Was machen die Menschen dort anders?

Und dieser liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Doch wie hat man es dort geschafft bisher so gut, ja eigentlich schon perfekt, durch die so hartnäckig grassierende Pandemie zu kommen? Was wird dort anders gemacht als im restlichen Deutschland?

Die „Deutsche Welle“ berichtet vom „Wunder von Lieg“. Lieg – so heißt das 400-Seelen-Dörfchen nämlich, welches von dem Virus bislang verschont geblieben ist. „Wir haben ein riesengroßes Glück bislang gehabt, natürlich ist das immer noch eine Momentaufnahme“, wird der Bürgermeister Heinz Zilles zitiert.

Corona: Im Testzentrum können sich Dorfbewohner einmal die Woche testen lassen

Doch nicht nur Glück ist das Geheimrezept von Heinz Zilles und seinem Dörfchen: „Das was die Politik oft proklamiert, aber nicht umsetzt, das nehmen wir selbst in die Hand“, erklärt er gegenüber der „Deutschen Welle“.

Außerdem herrsche in dem Ort eine „tolle Gemeinschaft“ und es gebe „viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer“. In einem Testzentrum können sich die Dorfbewohner einmal in der Woche testen lassen. Laut Heinz Zilles gebe es in Lieg keinen einzigen Corona-Leugner und „die Menschen halten sich an die Regeln, sind vernünftig und diszipliniert und akzeptieren, dass wir es mit einer weltweiten Pandemie mit einer sehr großen Tragweite zu tun haben.“

Corona: Bürgermeister verspricht Fest, wenn Dorf ohne Infektion durch die Pandemie kommt

„Wenn wir es tatsächlich schaffen, ohne Corona-Infektionen aus der Pandemie herauszukommen, steigt hier ein riesiges Dorffest“, verspricht der Bürgermeister gegenüber der „Deutschen Welle“.

