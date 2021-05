Urlaub im Sommer: Reisen möglich? Kanzlerin Merkel dämpft Hoffnung mit DIESEN Worten

Können wir im Sommer in den Urlaub fahren? Eine Frage, die derzeit viele umtreibt.

Jetzt dämpft gerade Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) die Hoffnung auf einen Urlaub im Sommer.

Urlaub im Sommer möglich? Angela Merkel sagt jetzt DAS

Nach dem Impfgipfel mit den Ministerpräsidenten am Montag hat Merkel von „Konferenz der Hoffnung“ gesprochen. Trotz aller geplanter Vorhaben und Anstrengungen, um einen einigermaßen „normalen“ Sommer zu ermöglichen, dürfe man aber die Gegenwart nicht vergessen – und die sieht bekanntlich nicht rosig aus.

Angela Merkel spricht über mögliche Sommerurlaube 2021. Foto: IMAGO / Christian Spicker

Merkel: „Die ist noch eine große Ernsthaftigkeit und je schneller wir diese ernsthafte Phase durchleben, umso schneller breitet sich die Hoffnung aus.“

Die Kanzlerin hat einmal mehr von vollen und sehr belasteten Intensivstationen berichtet. Nach wie vor sei die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens noch nicht gebannt.

+++ Corona: Ärztin mit Schock-Prognose – „Ich erwarte Zehntausende chronisch Kranke im besten Alter“ +++

------------------------

Darauf musst du bei der Durchführung des Corona-Selbsttests achten:

ließ dir die ganze Anleitung vor Testbeginn durch

nimm dir die Zeit für eine ruhige und gewissenhafte Ausführung

suche dir eine saubere, helle Arbeitsfläche mit genügend Platz

lege dir eine Uhr und/oder einen Spiegel bereit

vor und nach dem Test die Hände waschen und desinfizieren

bei Gurgeltests sollten keine anderen Personen im Raum sein, da es zu Aerosol-Bildung kommen kann; nach einem Gurgeltest deshalb ausgiebig lüften

------------------------

Merkel kann Urlaub im Sommer nicht versprechen: „Hängt vom Verlauf dessen ab, was wir jetzt machen“

Dass im Sommer 2020 Urlaube möglich waren, sei auf die niedrigen, zum Teil einstelligen Infektionszahlen zurückzuführen gewesen. Da müsse Deutschland im kommenden Sommer 2021 zwar nicht sein, weil das Impfen helfen würde.

------------------------

Mehr News zur Corona-Pandemie:

+++ „Hart aber fair“ (ARD): „Schlimmes Erwachen“ im Herbst? Professor mit deutlicher Impf-Warnung +++

+++ Lidl: Corona-Testzentren auf den Parkplätzen werfen Fragen auf – der Discounter reagiert +++

------------------------

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich über einen möglichen Sommer-Urlaub geäußert. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Doch Merkel gibt auch zu: „Aber wann wir jetzt wieder darüber nachdenken können, Hotels zu öffnen, das kann ich heute nicht sagen. Das hängt vom Verlauf dessen ab, was wir jetzt im Augenblick machen.“ Es seien jetzt noch Wochen der Anstrengung notwendig.

Bleibt also zu hoffen, dass das Coronavirus durch die derzeitigen Maßnahmen in den Griff zu bekommen ist – damit ein unbeschwerter Sommer-Urlaub zumindest in Ansätzen möglich sein wird.

Sollte der Urlaub möglich sein, so zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich eine ganz bestimmte Art des Reisens großer Beliebtheit erfreuen wird. Erfahre hier mehr >>> (mg)