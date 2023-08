Corona: Neue Variante EG.5 da – DIESEN Fehler darfst du jetzt nicht machen!

Die meisten Menschen haben Corona wahrscheinlich mehr oder weniger verdrängt, beziehungsweise wurde das Thema Corona eindeutig vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet. Auch der Sommer hat uns gedanklich ganz weit weg von dem ansteckenden Virus gehalten.

Jetzt wo es aber so langsam Richtung Herbst geht, steigen plötzlich auch die Corona-Zahlen wieder. Es ist zwar alles noch auf einem niedrigen Niveau, aber die Zahlen gehen rasant nach oben. Schuld daran ist die neue Corona-Variante EG.5. Und wenn du betroffen bist, dann solltest du diesen Fehler unbedingt vermeiden.

Corona: Ablaufdatum Selbsttest

Mit der Corona-Variante EG.5 ist mal wieder eine neue Variante Unterwegs. Sie gilt als ansteckender als die Omikron-Variante, soll dabei aber harmloser sein. Wenn wir uns in diesem Herbst kränklich fühlen, dann ist es also durchaus möglich, dass wir uns mit der neuen Variante angesteckt haben. Das einzig Praktische dabei ist, dass wir alle wahrscheinlich noch den ein oder anderen unbenutzten Corona-Test zu Hause haben.

Und prinzipiell schlagen alle erhältlichen Selbsttest auch bei der neuen EG.5-Variante an. Aber hier ist laut „news-wg“ vorsichtig geboten, denn du musst unbedingt auf das Ablaufdatum von dem Selbsttest achten. Denn für die meisten Selbsttests gilt, dass sie etwa ein Jahr haltbar sind. Danach gilt: Je länger der Test abgelaufen ist, desto höher ist das Risiko, dass er falsche Ergebnisse liefert.

Corona: Entscheidend ist die Viruslast

Wenn die Selbsttests noch haltbar sind, solltest du dich trotzdem nicht zu hundert Prozent darauf verlassen. Denn gerade am Anfang einer Infektion kann es passieren, dass der Test noch nicht anschlägt. Entscheidend ist nämlich die Viruslast, also wie viele Viren man in sich trägt.

Es gibt zwar keine Quarantäne- oder Testvorschriften mehr, aber generell gilt: Wer sich krank fühlt oder typische Corona-Symptome hat, der sollte besser zu Hause bleiben und sich von seinen Mitmenschen fern halten.