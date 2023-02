Corona: Pflicht zur Isolation fällt weg – so verhältst du dich richtig

Zu Beginn der Pandemie war schnell klar: Wer sich mit dem damals noch neuartigen Corona-Virus infiziert hatte, musste sich sofort in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, um seine Mitmenschen nicht einer zusätzlichen Gefahr der Infektion auszusetzen. Diese Regelung hat sich aber längst geändert…

Inzwischen muss kaum noch getestet werden. Ebenfalls neu: In beinahe allen Bundesländern wurde die Isolationspflicht abgeschafft. Wer also einen positiven Test aufweist, muss sich nicht mehr in Quarantäne begeben. Doch wie verhält man sich jetzt am besten? Unsere Redaktion hat bei einem Experten nachgehakt!

Trotz Corona ist Quarantäne kein Muss

„Der Hintergrund, wieso die lsolationspflicht in vielen Bundesländern bereits weggefallen ist, ist vor allem, dass sich viele Menschen mit einer grippalen Erkrankung überhaupt nicht mehr testen lassen“, erklärte Virologe Prof. Dr. Johannes Knobloch vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Durch die Tatsache, dass viele also gar nicht mehr wussten, ob sie überhaupt positiv sind, habe die Isolation keinen wirklichen Effekt mehr gehabt.

Sollte man sich jetzt aber weiterhin freiwillig isolieren? „Alle Menschen die eine symptomatische Erkrankung haben, sollten andere Menschen davor schützen, sie anzustecken“, stellte Knobloch klar. Dieses ungeschriebene Gesetz gelte nicht nur für Corona. Für den optimalen Schutz empfiehlt sich ein Mund-Nasen-Schutz, der verhindert, dass Viren vom eigenen Körper in die Umgebung gelangen.

Corona: Wie kann ich mich schützen?

Durch den Wegfall der Isolationspflicht kann man Infizierten nun also ganz normal auf der Straße begegnen – für einige Menschen eine angsteinflößende Vorstellung. Ein Schutz ist dennoch möglich, wie Virologe Knobloch verriet: „Wenn ich Bedenken vor einer möglichen Infektion habe, sollte ich weiterhin Abstand halten, das wäre eine einfache, leicht umzusetzende Maßnahme.“

Wer auf den meist überfüllten öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, könnte versuchen, seine Fahrt auf einen Zeitraum außerhalb der Stoßzeiten zu legen. Auch das Tragen einer FFP2-Maske verringert das Risiko einer Ansteckung.

Corona-Isolation auch in Zukunft ein Tabu

Zwar müssen wir inzwischen versuchen, mit dem Virus im Alltag zu leben, doch könnten die Maßnahmen in Zukunft wieder verschärft werden? „Ich glaube mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sich die lsolationspflicht für dieses Virus verabschiedet“, mutmaßte Knobloch. Mit Änderungen des Virus müsse aber dennoch immer zu rechnen sein.