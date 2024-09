Corona-Welle geht durch Deutschland – so geht sie an dir vorüber

Nicht schon wieder! Corona ist aus Deutschland einfach nicht wegzukriegen. Wieder einmal zieht der Virus durchs Land und steckt erneut zahlreiche Menschen an. Zurzeit tobt mal wieder eine richtig fiese Corona-Welle. Auch in deinem Freundes- und Familienkreis gibt es sicher so einige, die daran erkrankt sind.

Auch wenn der Virus laut Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach mittlerweile so „harmlos“ wie eine gewöhnliche Grippe sein soll, würde man ihn dennoch niemandem wünschen. Wie du dich jetzt vor einer (erneuten) Ansteckung schützen kannst, erfährst du hier.

Corona vermeiden – wie ging das nochmal?

Lange ist es her, doch noch immer steckt die Erinnerung tief in den Knochen eines jeden. Die Jahre der Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen. Die einen haben noch immer mit Long-Covid-Folgen zu kämpfen, die anderen erschaudern beim Gedanken an die strikten Regeln, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit herrschten.

Eines scheinen viele Menschen allerdings schon wieder vergessen zu haben: und zwar, dass man sich mit einigen simplen Methoden vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen kann. Neben der Impfung können Bürger auch anderweitig einer Infektion vorbeugen.

Die Corona-Vermeidungsstrategie

Tipps und Informationen gibt es hierzu von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Wie kann ich mich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen? Neben dem regelmäßigen Stoßlüften von Innenräumen kann beim Aufenthalt in Räumen mit vielen Menschen nach wie vor das Tragen einer Maske sinnvoll sein. Zumal, wenn kein Abstand zu den anderen eingehalten werden kann – wie etwa bei längeren Bahnfahrten.

Das A und O beim Nachhausekommen und auch zwischendurch – wenn möglich – ist nach wie vor das richtige Händewaschen. Lang genug und gründlich muss es sein. Desinfektionsmittel kann auch helfen, wenn mal kein Waschbecken aufgesucht werden kann. Auch solltest du es vermeiden, dir ins Gesicht zu fassen, wenn du vorher zum Beispiel eine Haltestange im Bus berührt hast.

Solltest du bereits Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, dann halte dich lieber von anderen fern, mache einen Test und suche einen Arzt auf, sollte es nicht besser werden. Damit schützt du auch die Menschen in deiner direkten Umgebung wie zum Beispiel deine Arbeitskollegen.