Payback, Führerschein und Co.: DAS ändert sich im Oktober

Im September gab es für Verbraucher zahlreiche Veränderungen. Es gilt nun eine neue Abgasnorm Euro 6e für neu zugelassene Fahrzeuge, Abonnenten von Disney+ dürfen nun kein Accountsharing mehr machen und die Reservierungspflicht für Fernverbindungen bei der Deutschen Bahn ist ausgelaufen (hier mehr zu den Änderungen im September). Und auch der Blick auf den Oktober zeigt, dass sich die ein oder andere Sache verändern wird.

Von Payback, Führerschein bis hin zu Bafög ist zum Herbstart einiges geplant. Was Verbraucher wissen müssen.

Payback, Führerschein und Co.: DAS ändert sich jetzt

Für Nutzer von Payback verändert sich einiges. Ab dem 1. Oktober 2024 wird die Möglichkeit eingeführt, in Online-Shops mit Payback Pay zu bezahlen. Bislang konnten Nutzer dies nur in stationären Geschäften vor Ort, unter anderem bei dm, Rewe und C&A, machen. Ab Oktober wird diese Funktion nun auch auf den Online-Handel ausgeweitet. Per Mail wurden Kunden bereits über die Ergänzung bei Nutzung der mobilen Payback-Karte informiert (hier mehr dazu).

Für diejenigen, die noch keinen Führerschein haben, kommen neue Fragen bei der Theorieprüfung hinzu. Wie immer werden zweimal in Jahr die Fragenkataloge für die theoretischen Führerscheinprüfungen überarbeitet. Hinzu kommen ab Oktober insgesamt 57 neue bzw. überarbeitete Fragen. Diese sind über alle Klassen verteilt.

Außerdem sind ab Oktober bestimmte Winterreifenmodelle verboten. Reifen mit dem M+S-Symbol dürfen dann nicht mehr gefahren werden. Stattdessen müssen sie mit dem Alpine-Symbol gekennzeichnet sein. Die einzige Ausnahme: Reifen, die bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt wurden. Mehr dazu hier.

Mehr Geld für Studierende

Studierende können sich freuen. Ab dem Wintersemester, das an den meisten Hochschulen im Oktober beginnt, steigt der Bafög-Satz. Der Grundbedarfssatz steigt um fünf Prozent auf 475 Euro. Damit erhöht sich der Höchstsatz von 934 Euro um 58 Euro auf 992 Euro. Darüber hinaus gibt es für junge Menschen aus einkommensschwachen Haushalten, die Sozialleistungen beziehen, die so genannte neue „Studienstarthilfe“. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro, der die jungen Studierenden bei den Ausgaben unterstützt, die typischerweise mit der Aufnahme eines Studiums verbunden sind.

Neben den Änderungen bei Payback, Führerschein und Co. ändert sich im Oktober außerdem noch eines: die Uhrzeit. In der Nacht zum 27. Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.