Commerzbank macht Ernst – plötzlich werden Kunden zur Kasse gebeten

Viele Kunden dieser großen Bank dürften bald ganz große Augen machen – denn beinahe jeder ist unmittelbar von dieser Veränderung betroffen. Die Commerzbank gilt seit Jahren als ziemlich attraktive Bank, da ihr Girokonto bei einem Geldeingang von mindestens 700 Euro pro Monat bislang kostenlos war. Doch schon bald kommt alles anders und die Kunden müssen jetzt in die Tasche greifen.

Die Commerzbank setzt nämlich nun auf eine neue Strategie und Bankkunden sind davon zum Großteil auch unmittelbar betroffen. Was ändert sich alles und wie viel mehr müssen Kunden zahlen? Vorstandschefin Bettina Orlopp gab auf einer Medienkonferenz der Commerzbank in Frankfurt am Main Einblicke in die Pläne.

Commerzbank passt Kontomodelle an

Ab dem 1. Mai plane die Commerzbank ihre bisherigen kostenlosen Konten mit einer Gebühr anzubieten. Ein Gratiskonto werde es lediglich noch bei der Digitalbank Comdirect geben. „In allen anderen Fällen werden wir die Kontomodelle anpassen“, erklärte die Vorstandschefin auf der Konferenz. Schüler und Studenten sind von dieser Änderung jedoch nicht betroffen – hier bleiben die Gratiskonten wie gehabt bestehen.

Doch was heißt das konkret für die Kunden? Die günstigste Kontoversion kostet dann 4,90 Euro im Monat. Mit dieser neuen Strategie wolle die Commerzbank künftig stärker mit ihren Filialen und den Themen rund um den Vermögensaufbau bei den Kunden punkten. Unter anderem sollen so auch Kontoinhaber angesprochen werden, für die der Wertpapierhandel eine große Rolle spielt. Mit dem digitalen Konto der Comdirect sollen im Gegenzug eher die digitalaffinen Kunden angelockt werden.

„Im Privat- und Unternehmenskundensegment wird die Bank ihre Zwei-Marken-Strategie mit einer stärkeren Preis- und Angebotsdifferenzierung schärfen“, gab ein Sprecher der Bank bekannt. Wie viele Kunden letztendlich davon betroffen sind, ist nicht bekannt.