Commerzbank baut Stellen ab: Jetzt herrscht für Kunden Gewissheit

Banken gehören für viele zum Alltag: Ein Blick aufs Konto hier, eine schnelle Überweisung da – Finanzinstitute wie die Commerzbank oder die Sparkasse sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Doch jetzt sorgt eine Hiobsbotschaft für Aufsehen: Die Commerzbank hat am Donnerstag (13. Februar) offiziell bestätigt, dass bis 2028 insgesamt rund 3.900 Vollzeitstellen gestrichen werden sollen.

Diese Nachricht dürfte vielen Kunden einen Schrecken einjagen. Bedeutet die Umstellung bald längere Wartezeiten und weniger persönliche Beratung?

Commerzbank streicht zahlreiche Stellen

Die Commerzbank macht es offiziell: Stellen werden abgebaut (>>>wir berichteten). Der Hintergrund: „Effizienzgewinne durch die Digitalisierung“ sowie die „verstärkte Nutzung von internationalen Standorten“, hieß es in der Mitteilung der Bank. Doch was bedeutet diese Umstellung für die Kunden?

Die Commerzbank gibt zumindest offiziell Entwarnung. Eine Pressesprecherin erklärte gegenüber DER WESTEN: „Die Filiale ist und bleibt ein wichtiger Vertriebskanal, neben dem Beratungscenter sowie zahlreichen, wachsenden Online-Angeboten und Onlineservices. Mit der Größenordnung von rund 400 Filialen fühlen wir uns aktuell bundesweit gut aufgestellt.“

Und es kommt noch besser!

Commerzbank schafft Klarheit

Trotz der Einsparungen gibt es für Kunden auch positive Nachrichten! Die Commerzbank will das Beratungsangebot in den Filialen sogar ausweiten. „Künftig wird es in jeder Filiale Beratung zu Baufinanzierung und Anlage geben“, so die Sprecherin weiter.

Wer also auf kompetente Beratung in Sachen Geldanlagen oder Hauskauf setzt, könnte in Zukunft sogar profitieren. Der Personalabbau betrifft laut Bank vor allem Zentral- und Stabsfunktionen sowie den Bereich Operations – sprich: Hinter den Kulissen wird gekürzt, während die Beratung für Kunden weiterhin eine wichtige Rolle spielen soll.

Wie sich die Umstrukturierung in der Praxis auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten. Fakt ist: Die Commerzbank verspricht schonmal, weiterhin persönlich für ihre Kunden da zu sein!