Commerzbank: Kunden müssen höllisch aufpassen – ihnen droht Geldverlust

Die Commerzbank warnt ihre Kunden, dass diese besonders aufpassen sollen, denn momentan gibt es eine neue Betrugsmasche. Wenn man auf den Betrug hereinfällt, kann man sehr schnell hohe Geldbeträge verlieren.

Immer mehr Kunden der Commerzbank nutzen Online-Banking. Die Bank nutzt dafür eine photoTAN, mit der die Kunden Aufträge wie Überweisungen im Online-Banking freigeben können. Momentan erhalten immer mehr Kunden jedoch eine SMS, die dazu auffordert, die App zu aktualisieren, wenn man photoTAN weiterhin nutzen möchte.

Commerzbank: Link führt zu einer täuschend echten Website

Wie „RUHR24“ berichtet, sollten Kunden dieser Aufforderung jedoch auf keinen Fall folgen. Bei der SMS handelt es sich nämlich um einen hinterlistigen Betrugsversuch. Aufmerksamen Kunden wird sofort auffallen, dass in der SMS mehrere Rechtschreibfehler sind. Auch die unpersönliche Anrede „Sehr Geehrter Kunde“ erscheint ungewöhnlich für die Commerzbank.

Besonders auffällig ist jedoch, dass die Kunden in der SMS dazu aufgefordert werden, auf einen Link zu klicken. In einer Warnung erklärt die Commerzbank: „Über diesen soll sich das Opfer ins Online-Banking einloggen – angeblich, um Daten abzugleichen und die Sperrung des Kontos zu verhindern.“

Folgen Kunden der Aufforderung, geraten sie auf eine Website, die von den Betrügern manipuliert wurde. Die Commerzbank warnt, dass diese Website „kaum von der des echten Online-Banking zu unterscheiden“ ist. Wie „RUHR24“ berichtet, werden die Kunden auf dieser Website dazu aufgefordert, persönliche Daten wie Name, IBAN und Adresse erneut anzugeben.

Kunden sollten dies auf gar keinen Fall machen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erklärt: „Wer sich täuschen lässt und auf einer gefälschten Bank-Website arglos zum Beispiel seine Kreditkartennummer einschließlich Gültigkeitsdauer und Sicherheitscode eintippt, gibt den Tätern alles an die Hand, was sie für eine ausgiebige Internet-Shopping-Tour brauchen.“

Wer eine solche SMS erhalten hat, sollte auf gar keinen Fall dem Link folgen und die Nachricht am besten sofort löschen. Andernfalls können sie sehr schnell viel Geld verlieren. Das Bankinstitut verschickt zwar gelegentlich SMS an Kunden, aber „offizielle Mitteilungen der Commerzbank enthalten keine Links, die zu sofortigen Aktionen auffordern oder nach persönlichen Daten fragen.“