Chinesisches Horoskop: Dieses Sternzeichen zieht Aufmerksamkeit auf sich

Im chinesischen Horoskop-Kalender, der seit sehr langer Zeit benutzt wird, hat jedes Jahr ein bestimmtes Sternzeichen. Diese Zeichen sind: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Jedes dieser zwölf Tiere kommt reihum alle zwölf Jahre wieder.

Aber das ist noch nicht alles – zu den Tieren kommen auch fünf Elemente dazu: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jedes Jahr wird von einem Tier und einem Element beeinflusst. Nach 60 Jahren hat jedes Tier mit jedem Element einmal ein Jahr geteilt.

Chinesisches Horoskop: Extra-Power für Sternzeichen Schwein

Am 10. Februar 2024 beginnt nach dem chinesischen Kalender das Jahr des Holz-Drachens. Für die Menschen, die im Zeichen des Schweins geboren sind (also in den Jahren 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 oder 2019), wird das ein ganz besonderes Jahr. Schweine sind im chinesischen Sternzeichen-Kalender als freundlich und gemütlich bekannt. Sie mögen es ruhig, aber sie sind auch fleißig.

Das Jahr des Holz-Drachens bringt für Menschen im Sternzeichen Schwein viel Schwung. Die Drachen-Energie gibt ihnen Extra-Power, sodass „Schweine“ im neuen Jahr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Wenn sie mit Freunden zusammenkommen oder auf Feiern gehen, sind sie gern gesehene Gäste, weil sie so nett und herzlich sind.

Darauf achten, gesund zu bleiben

Das Horoskop sagt, dass Schweine im Jahr des Holz-Drachens auch gute Chancen haben, ihr Leben ein Stück besser zu machen. Sie können neue Leute kennenlernen und neue Dinge erlernen. Bei der Arbeit könnte sich etwas Neues ergeben, was zum Erfolg führt. Dabei ist es wichtig, dass Schweine sich nicht zu viel Stress machen. Im neuen Jahr sollten sie gut darauf achten, Pausen zu machen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, damit sie sich wohlfühlen und gesund bleiben.

Das Horoskop verspricht Schweinen im Jahr des Holz-Drachens eine spannende Zeit. Sie sollten bereit sein, ihre Chance zu nutzen und etwas Neues zu probieren. So können sie in diesem Jahr viele schöne Momente erleben und ihr Jahr richtig genießen.