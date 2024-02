Chinesisches Horoskop: Diesem Sternzeichen drohen Herausforderungen – Ruhe bewahren!

Im Zentrum des chinesischen Horoskops steht die Lehre von den zwölf Tierkreiszeichen, die einem in der chinesischen Kultur tief verwurzelten systematischen Zyklus folgen. Diese Sternzeichen – Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein – werden jährlich einem Geburtsjahr zugeordnet und im Kreislauf von zwölf Jahren wiederholt.

Dieser traditionelle Zyklus wird ergänzt durch die fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Sie werden jedem Sternzeichen für jeweils zwei Jahre in einem fortlaufenden Zyklus zugeordnet, was zu einem insgesamt 60 Jahre umfassenden Muster führt. Jeder Kombination aus Tierzeichen und Element werden bestimmte Eigenschaften und Einflüsse zugeschrieben, die angeblich Auswirkungen auf das Schicksal einer Person haben.

Horoskop: Tiger brauchen Selbstbeherrschung

Am 10. Februar 2024 beginnt im chinesischen Horoskop das Jahr des Holz-Drachen. Was hält es für das Tierkreiszeichen Tiger bereit? Das Sternzeichen Tiger ist Menschen zugeordnet, die in den Jahren 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 oder 1938 geboren sind. Das Horoskop für den Tiger prophezeit eine Zeit voller dynamischer Energien und potentieller Herausforderungen. Der Tiger, oft als das kraftvollste und mutigste Sternzeichen im chinesischen Horoskop angesehen, steht vor einem Jahr, das besondere Selbstbeherrschung erfordert.

Die Beziehung zwischen Tiger und Drache im Horoskop gilt als besonders intensiv. Sie kann einige explosive Momente mit sich bringen. Daher wird von Tigern erwartet, dass sie im kommenden Jahr bemüht sein müssen, Ruhe zu bewahren und mit Weitsicht zu handeln. Statt impulsiven Reaktionen verlangt das Horoskop vom Tiger, Probleme geduldig und strategisch anzugehen, ohne in unnötige Konfrontationen zu gleiten.

Überwindung statt Konfrontation

Bei Hindernissen sollte nach dem Horoskop der Fokus auf der Überwindung anstatt auf der Konfrontation liegen. Eine Vorbereitung auf unvorhergesehene Veränderungen, sowohl mental als auch finanziell, wird empfohlen, wobei spontane Ausgaben und überstürzte Entscheidungen vermieden werden sollten. Im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen spielt das Streben nach Harmonie eine wichtige Rolle. Das bedeutet, Achtsamkeit zu praktizieren, bewusst zuzuhören und dem Gegenüber Verständnis zu signalisieren.

Für das Wohlbefinden des Tigers sind Vorbeugung und Vorsorge unabdingbar. Das Horoskop rät zu gesundheitlichen Check-ups und zur Einführung täglicher Routinen, um die innere Balance zu wahren und der impulsiven Natur des Tigers entgegenzuwirken. Spaziergänge oder Yoga können innere Unruhen besänftigen.

Das Jahr des Holz-Drachens bringt für das Sternzeichen Tiger eine Periode des persönlichen Wachstums und der Selbstentdeckung. Eine gute Gelegenheit, um Ziele zu erreichen und gleichzeitig die aufkommenden Herausforderungen besonnen und vorausschauend zu meistern. Im Horoskop wird deutlich, dass 2024 für die Tiger ein erfüllendes Jahr werden kann, wenn sie die Balance zwischen ihren starken Emotionen und ihrer Intelligenz finden.