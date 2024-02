Chinesisches Horoskop: Dieses Sternzeichen darf sich nicht selbst vernachlässigen

In der chinesischen Horoskop-Kunde gibt es zwölf verschiedene Sternzeichen, die nacheinander alle 12 Jahre an der Reihe sind. Dies sind Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein.

Zu diesen Zeichen gehören auch noch fünf besondere Kräfte der Natur: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jede Kraft wechselt sich alle zwei Jahre ab und bringt ihre eigenen Einflüsse mit, die die Persönlichkeit und das Leben der Menschen beeinflussen, die unter diesem Sternzeichen und in diesem Element geboren wurden.

Chinesisches Horoskop: Sternzeichen Affe auf der Suche nach Spannung

Am 10. Februar 2024 beginnt laut dem chinesischen Kalender das Jahr des Holz-Drachen. Für alle, die im Sternzeichen des Affen geboren sind (also in den Jahren 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 oder 2016), könnte dieses Jahr sehr interessant werden. In der astrologischen Welt sind Affen als lustige und schlaue Tiere bekannt, die immer auf der Suche nach Spannung sind.

Das Jahr des Holz-Drachen ist für Affen ein Jahr voller Schwung, in dem sie ganz sie selbst sein können: neugierig und immer bereit für neue Dinge. Sie sind gern in Bewegung und das passt super zu der aufregenden Drachen-Energie. Für Menschen im Sternzeichen Affe ist es ein guter Zeitpunkt, neue Leute kennenzulernen und sich mit alten Freunden wieder zu verbinden.

Sich nicht selbst aus dem Blick verlieren

Das Horoskop besagt, dass es für die Affen besonders wichtig ist, freundlich zu anderen zu sein. Dieses Jahr sind sie richtig gut darin, Netzwerke zu knüpfen und interessante Leute zu treffen, die ihnen helfen können, voranzukommen. Im Umgang miteinander sollten sie aber auch darauf achten, nett zu sein und für die anderen wirklich Verständnis zu haben.

Doch auch für das eigene Wohlergehen haben die Sterne einen dringenden Rat. Affen sollten darauf achten, sich bei allem Verständnis für andere nicht selbst aus dem Blick zu verlieren. Sie könnten beispielsweise ein bisschen Ruhe im Grünen suchen oder Sport treiben, der Spaß bringt und gut fürs Herz ist.

Im Großen und Ganzen sieht es so aus, als könnten die Affen im Jahr des Holz-Drachen eine spannende Zeit voller positiver Veränderungen erleben. Sie müssen nur darauf achten, offen für Neues zu bleiben und dabei nett zu anderen und zu sich selbst zu sein.